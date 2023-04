Giorgia Soleri gioca con le trasparenze e il macramè: il look total black su Instagram

Fonte: IPA Giorgia Soleri

Non c’è un suo post che passi inosservato: che pubblichi una foto con il suo Damiano o che parli della sua malattia, Giorgia Soleri sa sempre come parlare al suo pubblico. Lo ha fatto anche questa volta pubblicando un carosello di scatti con il suo ultimo look, dove gioca con le trasparenze indossando un completo total black in macramè.

Giorgia Soleri osa con il macramè: il look audace

“Proposito 2023: basta outfit total black fallito”. È bastato un pizzico di ironia (e degli scatti pazzeschi) per far impazzire i fan di Giorgia Soleri, che su Instagram ha condiviso il suo look audace, che punta tutto sulla femminilità e gioca con le trasparenze del macramè.

Un outfit sensuale che attira l’attenzione per il suo effetto vedo non vedo soprattutto sulle gambe, con dei pantaloni dal taglio morbido e una maglia aderente. A completare il look – particolarmente apprezzato dagli utenti social – degli stivali con tacco alto.

Splendida con il suo caschetto nero e l’immancabile eye-liner, Giorgia ha decisamente colto nel segno con il suo completo in macramè. “Sei pazzesca”, “Splendida”, “Una queen”, si può leggere tra i commenti alle foto dell’influencer.

Reduce dalla sua avventura a Pechino Express, Soleri è più bella che mai, forse perché ne è uscita con qualche consapevolezza in più, soprattutto sulla sua determinazione: “Quando è arrivata la proposta di Pechino mi avevano appena diagnosticato la fibromialgia, ero parecchio giù di morale. Ma poi mi sono detta: voglio avere una vita oltre la malattia. Non devo rifiutare niente per la paura del dolore, perché rinunciare me ne porterebbe ancora di più”, aveva raccontato a La Repubblica.

Damiano David, il primo fan e sostenitore di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri non ne ha mai fatto mistero: al suo fianco c’è sempre stato Damiano David, il frontman dei Måneskin, il suo primo sostenitore, soprattutto da quando ha deciso di parlare pubblicamente della malattia – nel suo caso endometriosi, vulvodinia e fibromialgia, diagnosticata solo di recente – senza tabù.

L’influencer e attivista però non ha mai voluto mettere in piazza la relazione con il suo compagno: sebbene siano ormai legati da parecchi anni (ancor prima che Damiano diventasse uno degli artisti più famosi al mondo), i due hanno sempre mantenuto un certo riserbo sul loro amore, condividendo pochi, ma significativi, scatti insieme sui social.

L’ultimo quello in bianco e nero pubblicato proprio da Giorgia, accompagnato dalle parole “Same Team”, stessa squadra. Perché i due si sono continuati a scegliere, anno dopo anno, tra successi e trionfi, alti e bassi, ostacoli e difficoltà quotidiane. Nessuno dei due però ha mai voluto rilasciare dichiarazioni pubbliche sulla loro storia, tanto che la stessa Soleri, intervistata da Vanity Fair in occasione della sua partecipazione a Pechino Express, ha deciso di glissare sull’argomento.

“Si è trasferita a Roma nel 2020 per vivere con Damiano?”, le hanno chiesto, come se la risposta non fosse già nota. “Posso solo dire che mi sono trasferita per amore“, ha replicato lei, aggiungendo che condividere la vita con una rockstar è meraviglioso, “come chiunque viva con una persona che ha realizzato il suo sogno, sono molto orgogliosa. Non dico altro”.