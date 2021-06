Chi è Giorgia Rossi, la conduttrice pronta a sostituire Diletta Leotta

editato in: da

Si chiama Giorgia Rossi la conduttrice sportiva che potrebbe sostituire Diletta Leotta a DAZN. Secondo alcune indiscrezioni infatti la compagna di Can Yaman sarebbe pronta a lasciare la piattaforma per dedicarsi a nuovi progetti. Al suo posto sarebbe stata scelta un’altra presentatrice appassionata di sport e molto amata dal pubblico.

Si tratta di Giorgia Rossi, romana classe 1987, che a soli vent’anni ha iniziato la sua carriera collaborando con il canale Roma Channel. Biondissima e sportiva, la giornalista ha lavorato a Sky per un lungo periodo, approdando poi su Rai Sport. In seguito si è fatta notare nei panni di inviata speciale per Tiki Taka, noto programma Mediaset in onda su Italia Uno. Questa esperienza l’ha portata a lavorare a Premium Sport e, nel 2018, a condurre i pre e post partita in occasione dei Campionati Mondiali di Calcio in Russia. Fra i suoi programmi possiamo citare Pressing Serie A e Pressing Champions League.

“Ho avuto la fortuna di iniziare abbastanza presto, di imparare, di fare la gavetta – ha confessato alla Gazzetta dello Sport -. Prima nel canale ufficiale della Roma, dove ho avuto la mia primissima opportunità, una vera e propria palestra, poi nelle tre reti più importanti per parlare di calcio, dove ho avuto e ho modo di imparare sempre più. Perché c’è sempre da apprendere”.

Nonostante sia una giornalista molto conosciuta, proprio come le colleghe Diletta Leotta e Mia Ceran, anche Giorgia Rossi ha sempre difeso la sua vita privata. Secondo alcune indiscrezioni in passato sarebbe stata legata a Miralem Pjanic, noto calciatore che proprio per amore di Giorgia avrebbe rinunciato a un’offerta corposa del PSG. Da qualche tempo Giorgia ha trovato il grande amore. Il fortunato è Alessio Conti, giornalista Mediaset con cui forma una coppia riservata e desiderosa di vivere la relazione lontano dai riflettori.

Ospite di Tiki Taka, qualche tempo fa Giorgia Rossi aveva detto la sua su Diletta Leotta e il paragone fra le due conduttrici sportive. “Cosa unisce me e Diletta Leotta? Il capello? – aveva detto scherzando -. Non mi dà fastidio ma non sono tanti a paragonarmi con Diletta. Alla fine siamo due personaggi, persone, completamente differenti”.