Giorgia Palmas mostra la foto del pancione su Instagram ed è splendida

Giorgia Palmas su Instagram mostra fiera il suo pancione: la showgirl e Filippo Magnini aspettano il loro primo figlio e sono al settimo cielo, così l’ex velina di Striscia la Notizia decide di aggiornare i suoi seguaci su Instagram, esprimendo tutta la sua gioia.

L’annuncio della gravidanza arriva poco dopo la notizia delle nozze rimandate, ma questo non ha reso meno felice l’intera famiglia.

Giorgia, dunque, sceglie un elegante scatto in bianco e nero e mostra il pancione, spiegando che la dolce attesa continua nel migliore dei modi ed è giunta al sesto mese.

Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso “Ehi mamma sono qui, arrivo”. È tutto incredibile, così naturale e così perfetto.

Le dolcissime parole di Giorgia Palmas fanno da cornice al suo sorriso fiero, che solo una mamma può sfoggiare. La dedica scritta è per il futuro nascituro, ma è anche un augurio a se stessa e al felice momento che verrà.

La gravidanza rende ancora più bella la showgirl, e questo è anche grazie all’amore e all’affetto che riceve dal futuro marito Filippo e da sua figlia Sofia, la primogenita di Giorgia nata il 15 luglio 2008 dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini. Ciò si può notare anche da tutti i post che la showgirl condivide negli ultimi tempi, dimostrando che lei Filippo e Sofia sono molto uniti.

Lo scatto su Instagram riceve molto consenso, tanto che il numero di like e commenti è in continua crescita. Tutti i fan di Giorgia e Filippo sono visibilmente felici per questa gravidanza e non perdono occasione per dimostrare tutto il loro supporto, con parole di felicitazione e commenti pieni di affetto per i due futuri genitori. Ed è proprio ciò che ci voleva per la showgirl sarda, che dopo la rottura burrascosa con il suo ex Vittorio Brumotti, ha ritrovato la serenità, la felicità e la tranquillità che tanto sognava al fianco di Filippo Magnini, che insieme non smettono di fare progetti conditi da tanto amore.