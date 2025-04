Gigi Hadid, quanto è alta e tutti i suoi segreti di stile (da supermodella)

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Gigi Hadid, 10 look che hanno fatto la storia dell’icona di stile

Il suo nome compare attualmente nella lista delle top model più pagate al mondo, e la cosa non stupisce affatto: Gigi Hadid ha infatti iniziato la sua carriera nel rigido mondo della moda all’età di soli due anni, seguendo le orme di mamma Yolanda, ex modella di origini olandesi, ed il resto è davvero storia.

Quanto è alta Gigi Hadid?

Lineamenti dolci, occhi color del cielo, silhouette slanciata e 1 metro e 80 centimetri di altezza: con questa ricetta Gigi Hadid è da annoverare tra le dieci 10 modelle più pagate al mondo, con un guadagno di 9.5 milioni di dollari all’anno.

Oltre alla notevole presenza fisica è forse la costanza ad averla condotta sin dov’è; basti pensare che la neo trentenne non ha mai smesso di fare il suo mestiere da quando vi ha approcciato, nel lontano 1997.

Persino dopo la gravidanza, nel 2021, il periodo di stop prima di tornare a calcare la passerella è stato brevissimo. Il suo primo contratto fu con Paul Marciano e Guess Kids, motivo per il quale Guess occupa un posto speciale nel suo cuore e la si vede tuttora spesso comparire sulle campagne del brand, ma l’abbiamo vista sfilare negli anni per le maison internazionali più prestigiose tra cui Versace, Fendi, Chanel, Dolce&Gabbana, Jean Paul Gaultier, Balmain, Marc Jacobs, Miu Miu, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Jeremy Scott, Tom Ford, Anna Sui, Moschino e Max Mara.

Nata il 23 aprile 1995 a Los Angeles, sotto il segno del Toro, Jelena Noura Hadid – questo il suo nome completo – possiede nell’intricato mosaico della propria identità origini palestinesi, da parte del padre Mohamed: discendente di Zahir Al-Umar, Principe di Nazareth e Sceicco di Galilea, ha sposato Yolanda, modella olandese. Un fortunato mix genetico, il loro, che ha sicuramente spianato la strada alla progenie attualmente in vetta al fashion system. Anche la famosa sorella minore di Gigi, Bella, di un anno più piccola di lei, ed il fratello Anwar sono infatti affermati nel mondo della moda.

Gigi Hadid, tutti i segreti del suo stile unico

Osannata sopra e al di fuori della passerella, Gigi Hadid ha persino trovato il tempo di fondare una propria linea di abbigliamento in cashmere, Guest in Residence. Con ben 77 milioni di follower su Instagram, la supermodella sa dettare tendenza alla minima mossa di stile: qualunque cosa indossi, qualunque taglio e colore sfoggi – basti pensare che l’ultimo ha generato la crescente ossessione generale per i capelli grigi – sono destinati a divenire virali.

Impresa assai facile, vien da dire, con un guardaroba da far invidia come arsenale: che si tratti di un semplice paio di jeans casual o di una sontuosa tenuta da red carpet il risultato è lo stesso.

Ma qual è il segreto? La sua vita è in copertina da sempre, e questo è sotto gli occhi di tutti per ovvie ragioni, eppure Gigi Hadid è riuscita a rimanere in perfetto equilibrio tra glamour e semplicità, con un’aura iconica ma allo stesso tempo accessibile restata intatta negli anni. Paparazzata nella quotidianità la modella è (quasi) sempre impeccabile, ma mai troppo artefatta una volta scesa dalla pedana. Insomma, nell’immaginario comune, forse quel che corrisponde alla classica ragazza della porta accanto, solo un po’ più in vista.