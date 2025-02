Gigi Finizio in ospedale: “Reazione pericolosa e rara”. Come sta il cantante

Il cantante napoletano Gigi Finizio è finito in ospedale a causa di una "reazione pericolosa e rara", come lui stesso ha raccontato su Instagram

Gigi Finizio ha fatto preoccupare i suoi fan. Il noto cantante napoletano è finito in ospedale, come da lui stesso condiviso su Instagram, costretto a rinviare alcune date del suo tour. Dapprima l’immagine del suo braccio con una flebo, poi finalmente un breve video in cui rassicura tutti sulle sue condizioni di salute, dando qualche dettaglio in più. Finizio è fuori pericolo, ma la paura è stata tanta.

Perché Gigi Finizio è finito in ospedale

Un malore inspiegabile ha costretto Gigi Finizio a recarsi al pronto soccorso qualche giorno fa, per poi restare in ospedale sotto osservazione dei medici. Inizialmente non era nota la natura dei suoi sintomi preoccupanti ma, come lo stesso cantante ha spiegato in alcune storie di Instagram, è stata tutta colpa di una “pericolosa e rara reazione”.

“Cari amici miei, eccomi qua. Ora posso raccontarvi tutto. Secondo il parere dei medici ho avuto una forma di Stevens-Johnson che è una pericolosa e rara reazione di ipersensibilità a dei farmaci“, ha detto Finizio col volto visibilmente provato da questi giorni di ricovero, ma sollevato per l’esito dello stesso.

Il cantante, tra gli artisti più noti della scena napoletana insieme ai cantautori Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Mauro Nardi, ci ha tenuto a spiegare più nel dettaglio l’accaduto: “In pratica il mio sistema immunitario ha reagito troppo a un farmaco, mi ha creato un rush cutaneo, edemi importanti e gonfiori per tutto il corpo. Quando sono arrivato qui al pronto soccorso io ero in una fase evolutiva abbastanza importante quindi i medici si sono preoccupati e hanno ritenuto opportuno ricoverarmi e tenermi sotto osservazione per fare le dovute indagini”.

Come sta il cantante napoletano

Tanta la paura, ma il peggio è passato. “Ora sto meglio, sto recuperando e avevo il piacere di comunicarvelo – ha proseguito il cantante nel suo racconto -. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi hanno tenuto in compagnia in questi momenti, grazie per il vostro amore che mi dimostrate sempre come io cerco di dimostrarlo sempre a voi. Ci vediamo presto, vi voglio bene”.

Gigi Finizio sta meglio ed è in via di totale guarigione, tuttavia è stato costretto ad annullare le prossime date del suo tour. “Si comunica che, per motivi di salute dell’artista, le seguenti date del tour Storie di Gigi Finizio subiranno variazioni di data. Il concerto previsto per il 28 febbraio a Piano di Sorrento è riprogrammato per il 21 marzo. La data del 1° marzo a Latina è posticipata al 2 aprile. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. Per ulteriori informazioni, il pubblico è invitato a rivolgersi ai punti vendita dove sono stati acquistati i biglietti. La produzione si scusa per il disagio e ringrazia il pubblico per la comprensione”, questo il messaggio condiviso su Instagram.

Immediato il supporto e il calore dei fan, pronti a rivolgere un augurio di pronta guarigione al Maestro. “Un abbraccio grande Gigi”, “Forza maestro, un abbraccio. Riprenditi presto. Quanti ricordi in quel bar a via Carducci, era sempre bello incontrarvi” e ancora “Buona guarigione, un abbraccio grande. Le tue canzoni, le mie canzoni, sono ricordi di una vita”, “Forza idolo mio, riprenditi presto”.