Gianna Nannini: “Molestata dal maestro di musica. Mia figlia? Sa del padre”

Fonte: Getty Images Gianna Nannini

Gianna Nannini sta per compiere 71 anni ma è grintosa ed energica come sempre. Merito della sua indole ma soprattutto della figlia Penelope, che ha stravolto la sua vita e che sta crescendo da sola, con forza e determinazione. Anche se non è sempre stato facile, soprattutto durante il periodo della gravidanza, che la cantante ha ricordato svelando così un aneddoto legato alla sua infanzia e tenuto nascosto fino ad oggi.

Gianna Nannini, le molestie da ragazzina e la gravidanza complicata

“Quando ero piccola avevo un maestro di musica che mi molestava. – ha raccontato Gianna Nannini in un’intervista a La Repubblica – Ma la violenza verbale e scritta che ho subito quando sono rimasta incinta, è superiore a qualsiasi molestia. Trovavo i fotografi nelle valigie, spuntavano come funghi. Sono cintura nera di karate e, tra l’altro, quando sei incinta diventi molto potente. La mia guardia del corpo difendeva i fotografi da me”.

La Nannini è rimasta incinta quando aveva 56 anni e a tal proposito ci ha tenuto a precisare: “Rispetto l’opinione degli altri: se tu non sei d’accordo che io possa avere una gravidanza a una certa età, lo rispetto. Ma chi sei tu per dire a me quello che devo fare? Il mio pensiero libero è rispettare l’altro”.

Una gravidanza cercata a lungo e arrivata quando non ci sperava più: “Mi sono detta: faccio l’ultimo tentativo. E lì è nata Penelope. Sai, mi sembrava che la mia funzione non fosse completa. Fare un figlio era dare la vita, credere nella vita che ho fatto. E Penelope ha una grande voglia di vivere, è una persona gioiosa, con molto senso dell’humor”.

L’artista ha aggiunto: “Volevo che il mio corpo mettesse al mondo un essere umano. È una grande opportunità per una donna e va vissuta bene”. Ha inoltre precisato di aver vissuto una dolce attesa bella, nonostante l’età avanzata, tanto da aver inciso anche un disco col pancione.

Gianna Nannini torna a vivere in Italia, il rapporto con la figlia

Oggi Penelope Nannini ha 14 anni ed è nel pieno dell’adolescenza ma mamma Gianna Nannini ha scelto di non mostrarla mai, neppure quando era più piccola.

“Prima perché era una bambina e non aveva consapevolezza, ora ha 14 anni e non mi sembra rispettoso nei confronti dell’adolescenza. E a lei dà fastidio fare foto, non vuole”, ha spiegato.

Penelope è una ragazzina molto riservata, canta bene come la sua celebre mamma ma preferisce i cavalli e il pattinaggio sul ghiaccio. Sogna di diventare una veterinaria e vive in Italia solo da cinque anni.

La Nannini è tornata a vivere a Milano: in passato ha vissuto a lungo a Londra, dove ha anche partorito Penelope. “Quando siamo tornate a vivere a Milano cinque anni fa, non andava bene in italiano, non lo aveva mai studiato, si è messa di impegno e ora è perfettamente bilingue”.

“È nata in un ambiente in cui non c’era discriminazione, mamme single, donne, uomini… Ha vissuto con normalità il fatto che un papà le ha dato la vita ma non è presente, non è un papà. C’erano delle sue amiche un po’ antipatiche: “Ma tu come fai senza un papà?”. E lei: “Mah, non l’ho mai visto, non ci ho mai vissuto”. È molto risolta, aperta. È indipendente“.