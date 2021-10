GF Vip, la sorpresa di Paolo Bonolis: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Una nuova puntata del GF Vip 6 è andata in onda e sì, sono state scintille. Ma se litigi e battibecchi sono all’ordine del giorno, questa volta l’appuntamento del venerdì del reality show condotto da Alfonso Signorini si è aperto in modo a dir poco inaspettato: la telefonata in diretta di Paolo Bonolis, accorso in difesa della moglie Sonia Bruganelli. Questo e altri momenti emozionanti nella dodicesima puntata del GF Vip 6: ecco tutto quello che vi siete persi.

La telefonata in diretta di Paolo Bonolis

Alfonso Signorini la sa lunga ed è per questo che non poteva perdere l’occasione per cavalcare l’onda della polemica (l’ennesima) intorno a Sonia Bruganelli, nuova opinionista del GF Vip 6 al fianco dell’eterna nemica Adriana Volpe. Nei giorni precedenti il pubblico si era indignato per via di alcune dichiarazioni circa il matrimonio con Bonolis, fintosi “milionario” pur di conquistarla. Bonolis dal canto suo aveva confermato questa versione: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Evidentemente la signora poi ha abboccato”.

Non proprio una storia da romanzo rosa, sono bastate queste poche affermazioni per scatenare le ire dei telespettatori. Signorini non ha perso occasione per punzecchiare la Bruganelli in merito a questo argomento ma il marito al telefono (come ci si poteva aspettare) ha subito preso le sue difese, ironizzando naturalmente: “Ancora con questa storia? Non devi passare dall’osteria prima, altrimenti mi arrivi ubriaco in trasmissione. Le ho detto che sarei andato a prenderla a Formentera in barca, dicendo che fosse la mia. Poi la storia è finita in maniera gloriosa, no? Ci siamo sposati”.

Le lacrime di Miriana per Nicola (e Patrizia Mirigliani)

Non poteva mancare un altro momento dedicato alla liaison tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che possiamo riassumere brevemente così: lui si era infatuato di Sophie Codegoni ma improvvisamente ha avuto un colpo di fulmine per la Trevisan, che inizialmente sembrava ricambiare (anche piuttosto inorgoglita dalle sue attenzioni); poi la conduttrice ha fatto marcia indietro, temendo commenti negativi sulla sua persona, vista soprattutto l’evidente differenza di età e vista la presenza del figlio che la attende a casa. Ebbene, i commenti negativi sono arrivati.

Alfonso Signorini le ha mostrato dapprima il post condiviso su Instagram dalla madre di Nicola, Patrizia Mirigliani, che si è limitata a scrivere un messaggio in codice: N.F.P.I.G., cioè “Non Farti Prendere In Giro”, poi quello dal profilo Instagram del ragazzo in cui lo staff ha paragonato scherzosamente Miriana alla strega Amelia. Neanche a dirlo, non l’ha presa affatto bene: la Trevisan è scoppiata in lacrime, aggiungendo che “Un uomo non ha bisogno della mamma che entri a difenderlo”. Non ci resta che attendere il prossimo round.

L’emozionante incontro tra Soleil e la madre Wendy

Dopo settimane di litigi e discussioni che l’hanno vista nel mirino di tutti gli inquilini della Casa, finalmente nella dodicesima puntata del GF Vip 6 è arrivata una sorpresa anche per Soleil Sorge. Dapprima Alfonso Signorini l’ha convocata nella Mistery Room, mostrandole delle clip in cui – visibilmente scossa ed emozionata – si lasciava andare a degli sfoghi. E poi ecco il momento clou: arrivata in giardino la bella Soleil ha trovato la sua amata mamma Wendy, con la quale ha da sempre un rapporto molto speciale.

La mamma è sempre la mamma, c’è poco da fare. E sono bastate le poche parole della signora Wendy per far scoppiare la Vippona in lacrime: “Lo senti tutto il mio abbraccio? Ti sto abbracciando fortissimo. Mi manchi alla follia. Ti ho visto piangere, ti ho sentito parlare di Kevin. Lo so, hai sofferto tantissimo, però ti ha dato questo dono, un super potere che sei super sensibile. Ti apri con tanta gente ed è raro come dono. È un potere che non devi dare per scontato”.

Poi, interpellata da Signorini, ha aggiunto che Soleil non è quel che appare, ma ciò che si nasconde dietro la corazza. I Vipponi avranno recepito il messaggio?