GF VIP, è Soleil contro tutti: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il Grande Fratello Vip sta entrando nel vivo e ormai discussioni e confronti sono all’ordine del giorno: Soleil Sorge è stata la protagonista indiscussa della puntata e non ha perso occasione di provocare reazioni tra gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Ma l’appuntamento con i “vipponi” ha riservato anche grandi emozioni: ecco tutto quello che vi siete persi della decima puntata del reality di Canale 5.

GF Vip, Soleil Sorge contro tutti

Gli animi sono decisamente caldi all’interno del loft di Cinecittà e molti degli inquilini lo hanno dimostrato nel corso dell’ultima puntata. A infiammare le discussioni è stata Soleil Sorge, protagonista di una lite tra donne che si trascina già da qualche giorno all’interno della Casa.

A sollevare la questione Raffaella Fico, che durante un gioco si è vista arrivare un bicchiere lanciato maldestramente da Soleil. La situazione è degenerata, dando vita a un alterco mai risolto che è arrivato fino in puntata: “Potevi sfregiarmi”, ha tuonato la Fico, “Stai solo facendo vittimismo”, ha ribattuto la Sorge.

La discussione si è subito animata, coinvolgendo anche gli altri inquilini: Sophie Codegoni non ha perso l’occasione di schierarsi contro Soleil: “Lei ha una mania di protagonismo – ha detto – esagera in ogni sua azione, senza pensare alle conseguenze, senza preoccuparsi se ci sono persone di mezzo. Io sono piena di questi atteggiamenti”.

A mettere un punto alla questione è stata Adriana Volpe: “Molte donne della casa temono la personalità da regina di Soleil Sorge. E allora tutte le donne presenti cercano di coalizzarsi contro di lei perché è l’unico modo per fare scacco matto alla Regina”.

GF Vip, le sorprese a Manuel Bortuzzo

Settimana difficile per Manuel Bortuzzo, che si è ritrovato a dover affrontare (ancora una volta) l’infezione che lo ha colpito nell’ultimo periodo. Così il Grande Fratello ha voluto organizzare non una ma ben due sorprese per lui, facendo entrare nella Casa due dei suoi idoli, Massimiliano Rosolino, e Filippo Magnini. Il nuotatore napoletano ha detto al giovane: “Abbiamo tanto in comune, ora più che mai fuori dall’acqua continuiamo ad assomigliarci. Questo è un gioco che vale la pena giocare, tante strategie, ma la tua è la numero uno perché sei tu”.

“Fuori un sacco di ragazze sono tutte innamorate di te”, ha affermato invece Magnini, che poi ha aggiunto: “Goditi il viaggio, qui sei un esempio per molti, ma quando inizierai il tuo percorso sportivo fuori troverai me e Massi in piscina”.

GF Vip, il confronto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Sta nascendo un rapporto intenso tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu nella casa del Grande Fratello Vip. La vicinanza della showgirl sembra essere di grande supporto al ragazzo, che ogni giorno di più è coinvolto nella relazione. Lo stesso non può dirsi per la Trevisan, che invece pare essere in preda ai dubbi.

“A me cosa ne viene in tasca a dirti queste cose, se non fosse vero? Io all’inizio non parlavo con nessuno, poi mi sono trovato con te. Io non bado all’estetica, mi piace la persona. Tu sei una persona molto profonda e sto benissimo con te. Sono contento, felice e sereno con te”, ha ribadito Pisu. “Se fosse così ti sarei piaciuta fin dall’inizio. Avresti almeno pensato che sono bella esteticamente. Io mi ricordo di te fino all’inizio. Tu vorresti di più da me?”, ha chiesto Miriana.

Lui, senza esitazione, ha confessato: “Quando ti piace una persona vorresti andare avanti, conoscerla meglio. Qui è più veloce la conoscenza, ti vedo tutti i giorni”. Nicola è pronto ad innamorarsi, lei invece è piena di dubbi: nascerà l’amore?