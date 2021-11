GF Vip, Soleil lascia: “Non ha senso restare per i triangoli”

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il triangolo no, non l’aveva considerato Soleil Sorge, che nelle ultime ore si è detta stufa che si parli di lei solo per il suo rapporto con Alex Belli e di passare come la terza incomoda.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip Soleil ha avuto modo di riflettere sul suo percorso all’interno del reality e sembra aver preso una decisione che non farà felici i suoi tantissimi fan: lascerà il gioco e uscirà dalla Casa.

Solei Sorge vuole lasciare il GF Vip

A confessare di essere stanca di certe dinamiche è stata la stessa Soleil il giorno successivo alla 22esima puntata, in cui si è tenuto l’ennesimo confronto tra Alex Belli e Delia Duran, questa volta proprio sotto i suoi occhi, dopo che lei e l’attore si erano nuovamente e pericolosamente avvicinati, con massaggi bollenti a detta loro innocenti, ma che al resto d’Italia sono parsi piuttosto sensuali.

Anche questa volta Belli è riuscito a calmare la propria moglie e a sugellare la pace con un bacio passionale, mentre Soleil era lì davanti, ma quando tutto è finito l’influencer si è sfogata: “Pensavo in Mistery di parlare qualcosa di interessante di mio”, ha detto proprio ad Alex il giorno dopo, “Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare?“.

GF Vip, quando potrebbe uscire Soleil

Soleil sembra ormai convinta della sua decisione, tanto che arriva anche a specificare quando lascerà il gioco: “Io sicuramente il 13 esco da qui, non ha senso stare qua dentro per i triangoli”, ha detto.

Come mai questa data? Il 13 dicembre è la scadenza che, da contratto, permette ai concorrenti di questa edizione di lasciare il reality senza dover pagare una penale. Inizialmente infatti la data prevista per la fine del GF Vip era proprio quella e abbandonare il gioco prima avrebbe voluto dire infrangere il contratto. Ora che è stato deciso che il programma andrà avanti fino a marzo, però, ai partecipanti rimasti è stata data la possibilità di scegliere se proseguire o lasciare (qui gli altri gieffini che potrebbero lasciare).

È esattamente quanto accaduto anche lo scorso anno, quando Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, pur essendo due personaggi fondamentali per il programma, hanno scelto di uscire per trascorrere il Natale a casa con i loro affetti e lasciare il gioco.