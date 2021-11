GF Vip 6: il massaggio di Alex a Soleil che ha acceso la polemica

GF Vip 6: il cast ufficiale

Pomeriggio rovente per il GF Vip 6 con la temperatura che si è alzata sia dentro che fuori la casa grazie all’intervento degli utenti online pronti a commentare le ultime avventure dei protagonisti del reality show. Al centro della vicenda che ha fatto discutere la rete, il duo formato da Alex Belli e Soleil Sorge, sempre più protagonisti delle vicende di questo finale d’autunno televisivo. L’attore emiliano e l’influencer hanno dato da parlare al pubblico da casa per aver passato un pomeriggio dedicato alla spa in compagnia l’uno dell’altra. Il contatto tra i due questa volta è sembrato più stretto che in passato e sicuramente meno innocente.

Alex e Soleil sembrano complici nel pomeriggio di massaggi e relax

Il legame tra Alex Belli e Soleil Sorge all’interno della casa più spiata del Belpaese si fa ogni giorno più intenso, colorando quella che sembrava semplicemente una bella intesa di sfumature più calde. La compagnia dell’influencer italo-americana col passare dei giorni sembra essere sempre più desiderata dall’ex attore di Centovetrine e i due in alcuni momenti della giornata appaiono inseparabili.

Nella giornata di ieri, complice un pomeriggio di massaggi e self-care offerti dal GF, i concorrenti del reality hanno potuto passare qualche ora in totale relax a lisciarsi la pelle con i prodotti di bellezza appena arrivati. Ogni concorrente si è scelto un compagno per farsi spalmare di olio e crema e Soleil è stata oggetto delle attenzioni proprio di Alex Belli.

L’attore si è concentrato particolarmente sul corpo statuario della bella influencer. Soleil, in intimo color nude, si è coperta dagli sguardi delle telecamere con un asciugamano ma gli spettatori non hanno potuto evitare di notare l’intesa col suo massaggiatore, che si è preso cura della concorrente vip non senza trasporto.

E adesso arriva Delia

Il contatto ravvicinato tra Alex e Soleil ha innescato una pioggia di commenti da parte del pubblico che si divide tra chi fa il tifo per la nascita di una nuova coppia e chi invece sottolinea quanto il rapporto tra i due ragazzi sia inappropriato, dal momento che i due sono ufficialmente impegnati. Se da un lato si sa poco del misterioso fidanzato della Sorge, la situazione dal lato di Belli è ben più complicata.

L’attore, già al centro della polemica innescata da sua moglie a causa dei suoi comportamenti affettuosi nel reality, sta infatti per ricevere proprio la visita di Delia Duran, pronta ad entrare nella casa nel corso della puntata serale del venerdì per un faccia a faccia da non perdere.