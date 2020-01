GF Vip, Signorini fra Pago e Serena Enardu: le pagelle della seconda puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

A pochi giorni di distanza dall’esordio del GF Vip, Signorini è tornato in onda con una seconda puntata ricca di emozioni. Dall’incontro fra Serena Enardu e Pago allo scontro fra Licia Nunez e Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi: l’appuntamento con il reality ha raccolto consensi e appassionato il pubblico a casa.

Ad aprire lo show un Alfonso Signorini sempre molto emozionato, che annuncia l’ingresso di Wanda Nara, saluta Pupo e i concorrenti nella casa, poi si slaccia il bottone della giacca e, sempre più a suo agio, dà il via alla seconda puntata. Sostituire Ilary Blasi, che aveva dato un’impronta ben precisa alla trasmissione, non è facile, ma il giornalista ci sta riuscendo sempre di più. Ecco dunque i nostri voti ai protagonisti e ai momenti più emozionanti della serata.

PAGO: 9. Come si fa a non rimanere stregati di fronte alla dolcezza del cantante, alle sue lacrime (sincere) per Serena Enardu e alla voglia di ricominciare dopo il dolore vissuto a Temptation Island Vip. Pago racconta meglio di chiunque altro il dilemma fra testa e cuore, il desiderio di amare ed essere amati, ma anche di trovare il giusto equilibrio per non rimanere feriti ancora. Il grande protagonista della seconda puntata è lui che incontra Serena e, nonostante le difficoltà, si dimostra sempre una persona educata, pacata e dolce.

SERENA ENARDU: 6. C’è chi la ama e chi proprio non la sopporta. Di certo il pubblico a casa non sembra credere alla sua redenzione. Dopo aver lasciato Pago a Temptation Island Vip, affermando che non lo amava più, l’ex tronista di U&D ha svelato di voler tornare con il suo ex fidanzato. E mentre lui piange, senza sapere bene cosa fare, il pubblico a casa stenta a credere alla sincerità di Serena. Molti la accusano di volere solo visibilità e alla fine il televoto indetto da Signorini decreta la sua uscita dalla casa del GF Vip.

LICIA NUNEZ: 7. Il confronto con Imma Battaglia, sua ex fidanzata che ha accusato di averla tradita con Eva Grimaldi, è piuttosto acceso. L’attivista per i diritti LGBT è furiosa per essere stata identificata come una traditrice. Alla fine il chiarimento che Signorini voleva non c’è, ma Licia ha il coraggio di mostrarsi ferita e non mente, affermando di essere arrabbiata con Eva. La sincerità, soprattutto in un reality, premia sempre.

BARBARA ALBERTI: 8. Elegante, signorile e colta, ma mai altezzosa: Barbara Alberti ci piace molto. Scrittrice di talento e donna intelligente, porta una ventata di freschezza in questo Grande Fratello Vip, alla faccia degli stereotipi sugli intellettuali.

CLIZIA INCORVAIA: 5,5. La fashion blogger ci piace, ma fatica ad allontanarsi dallo scandalo che l’ha travolta quest’estate e che continua a sbucare fuori in ogni puntata. Il triangolo con Riccardo Scamarcio e Francesco Sarcina, condito dall’accusa di tradimento, rischia di oscurare la personalità di Clizia e di non farla conoscere davvero al pubblico.

PUPO e WANDA NARA: 6,5. Gli opinionisti guadagnano terreno rispetto alla prima puntata, ma c’è ancora molto da fare. L’impressione è che la scarsa conoscenza delle dinamiche dei protagonisti, impedisca di esprimere dei giudizi. Così Wanda e Pupo si ritrovano spesso confusi a cercare di capire cosa stia succedendo. Il potenziale però c’è: Signorini non si è sbagliato.

ANTONELLA ELIA: 7. L’ex valletta di Mike Bongiorno divide, ma è innegabile che sia uno dei personaggi chiave di questa edizione del GF Vip. Inarrestabile e senza peli sulla lingua, è già incappata in numerose gaffe, criticando tutti, da Antonio Zequila (quando non era ancora entrato nella casa di Cinecittà) a Milly Carlucci. Un concorrente a volte scomodo, ma che è senza dubbio in grado di creare interessanti dinamiche. L’errore? Non uscire mai troppo allo scoperto.

GLI EX GIEFFINI: 9. Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia sono la vera rivelazione di questo Grande Fratello Vip. Genuini, divertenti e sempre pronti a una risata, hanno “adottato” Fabio Testi, allontanato dal gruppo dei vip e regalano momenti davvero esilaranti. Meriterebbero più spazio e a pensarlo è sono anche i fan del GF VIP sui social.