GF Vip, Raffaella Fico fa causa a Soleil: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Un’altra puntata dal ritmo serrato quella del GF Vip, che il 29 ottobre ha visto consumarsi un nuovo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, ma è stato anche – forse per la prima volta – criticato il comportamente di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù e abbiamo visto una Katia Ricciarelli piuttosto stanca, ma ancora in grado di raccontare aneddoti sul suo passato.

L’eliminata della puntata è Ainett Stephens, che lascia la Casa dopo un momento particolarmente toccante il cui ha parlato del figlio autistico. Se vi siete persi la serata, qui potete trovare alcuni dei momenti migliori di cui sentirete parlare in settimana.

Raffaella Fico fa causa a Soleil

Raffella Fico è stata rimandata nella Casa per un faccia a faccia con Soleil, che l’aveva “salutata” in modo poco elegante al momento dell’eliminazione. Quello che nelle intenzioni degli autori doveva essere uno scontro acceso, però, è stato in realtà un fuoco di paglia, la cui miccia ha scaldato gli animi in studio. La Fico ha infatti lasciato intendere di non voler discutere platealmente della cosa e di aver dato mandato ai legali per portare Soleil in tribunale: “Io non ho nulla da aggiungere. Le affermazioni che ha fatto sono gravissime, non siamo noi a valutarlo. Sarà fatto nelle opportune sedi”, ha detto.

“Mi vorresti denunciare? Tesoro ma non conosci neanche la legge allora se pensi di poter fare una cosa del genere per un termine scherzoso”, è stata la replica di Soleil che per tutta risposta si è messa a ridere. Intanto, in studio, durante la pubblicità, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno avuto uno scambio di vedute opposto sul termine utilizzato da Soleil nei confronti di Raffaella (quel bi**h, che di certo non è un complimento), che una volta rientrata ha attaccato la moglie di Bonolis: “Sei una mamma e sei in diretta tv… Mia figlia parla inglese e sa cosa significa. Se vogliamo buttarla in caciara facciamoci una risata, ma non è così. Dovresti capire, invece ti ostini a far finta di non voler capire”.

Manuel Bortuzzo criticato per il bacio con Lulù

Nei giorni scorsi Manuel e Lulù si sono riavvicinati e hanno recuperato la complicità delle primissime settimane. La cosa però ha insospettito il pubblico a casa e ha fatto storcere il naso alle opinioniste in studio, che hanno esplicitamente chiesto al nuotatore di non prendere in giro la ragazza.

“Io le ho detto che la cosa più bella sarà fuori, ora è una cosa che fa bene, quindi se fa bene perché no. Lei ha rispettato i tempi. Quando una persona che ti vuole bene ti sta vicino e tu le vuoi bene è difficile fare lo stronzo, perché non sono così”, si è difeso lui. “Ti prego non illuderla. Nelle settimane precedenti hai fatto una battaglia per allontanarla, lei ne ha sofferto, è una ragazza che ha delle grosse fragilità. Abbi un occhio di riguardo, perché tu quando sei entrato hai detto che non avresti voluto sconti e io non ne faccio e ti dico le cose come stanno”, è stato il commento di Adriana Volpe.

Katia Ricciarelli e il flirt con Alberto Sordi

“Mi ha mandato cento rose rosse. L’ho conosciuto al Teatro dell’Opera di Roma, è venuto a sentirmi. Gli piacqui. Abbiamo avuto un flirt“. Così Katia Ricciarelli ha raccontato della breve liason avuta con Alberto Sordi quando erano giovanissimi.

“Ero una ragazzina è venuto a prendermi per portarmi a cena. Mi piaceva la sua risata. Amava cantare e facevamo sempre i duetti insieme”, ha detto, ammettendo poi che il flirt si sarebbe consumato quando già frequentava Josè Carreras, ma “il fascino di Alberto Sordi è stato troppo forte”, conclude.