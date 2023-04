Da Raffaella Fico a Serena Autieri, le promesse bollenti per lo scudetto del Napoli

Fonte: IPA Da Raffaella Fico a Serena Autieri, le promesse bollenti dei tifosi VIP per lo scudetto del Napoli

Parlare di scudetto del Napoli non rientra più tra i divieti assoluti dettati dalla scaramanzia. Da mesi la città si prepara a festeggiare, dopo un’attesa durata più di 30 anni. La vittoria contro la Juventus di Allegri, poi, ottenuta quasi allo scadere, ha fatto partire le celebrazioni. Aumentati gli striscioni a dismisura e la squadra ha celebrato ufficiosamente con i propri tifosi presso l’aeroporto di Capodichino, di ritorno da Torino.

Manca soltanto la matematica, dunque, ma intanto c’è chi ha fatto promesse bollenti in attesa del trionfo. Due donne del mondo dello spettacolo, in particolare, hanno intrigato la tifoseria parlando di topless e non solo. Ecco cosa potrebbe accadere durante questa maxi festa.

Le promesse di Raffaella Fico e Serena Autieri per lo scudetto

A gennaio, mentre i tifosi delle altre squadre di serie A in lotta per il titolo attendevano il proverbiale “calo” dei giocatori di Spalletti, Raffaella Fico prometteva un bagno in topless in acqua fredda in caso di trionfo azzurro.

Una promessa fatta ai microfoni de Le Iene, strappata da Filippo Roma. Lei non ne ha più fatto menzione, ma di certo gli appassionati saranno pronti a ricordarle quanto detto pochi mesi fa. Decisamente più recente, invece, la promessa, o quasi, di Serena Autieri. A inizio aprile aveva spiegato d’avere un programma preciso in mente, recandosi a Napoli alcuni giorni prima della vittoria: “Voglio mischiarmi alla città, andando in giro avvolta dalla bandiera. Dovrei chiedere a mio marito il permesso di fare un piccolo strip-tease”.

Scudetto del Napoli: cosa faranno i VIP tifosi

Le promesse hot sono all’ordine del giorno quando si parla di scudetto, soprattutto se a vincerlo è una squadra che lo attende da così tanto tempo. Non si è tirato indietro Francesco Paolantoni che, tra il serio e il faceto, ha detto di voler andare in giro, senza vestiti, mangiando una pizza.

Come mamma l’ha fatta anche Marisa Laurito, che a sorpresa ha ipotizzato una bandiera come abito, senza nulla sotto.

L’entusiasmo ha coinvolto tutti, senza alcuna eccezione, tra chi ancora sta studiando il da farsi, come Marika Fruscio, che vorrebbe evitare un banale spogliarello, e chi ha le idee chiare come Gigi D’Alessio. Il celebre cantante e giudice di The Voice si filmerà mentre, con un abito elegante indosso, si farà un gavettone d’acqua gelata.

Piccoli fioretti per scongiurare gli ultimi accenni di scaramanzia, come Alessandro Siani che ha detto di voler mangiare un kg di polenta, rimarcando la rivalità con le squadre del nord. Anche lei a Le Iene, Caterina Balivo ha espresso la volontà di mescolarsi alla tifoseria in strada, provando a raggiungere il santuario di Maradona ai Quartieri Spagnoli. In seguito si è poi corretta, giurando di fare la pizza in piazza, affiancata dal duo Gigi e Ross.

Una festa epocale, che coinvolge turisti e tifosi di altre squadre. Basti pensare al Consolato USA a Napoli che si è decorato d’azzurro, così come ad Anna Falchi, ben nota tifosa laziale, che vorrebbe raggiungere la città partenopea per far festa e non perdersi questo momento storico.