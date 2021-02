GF Vip, le pagelle della puntata del 12 febbraio 2021

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Mancano poche settimane ormai alla fine del GF Vip e cresce la tensione. La puntata del 12 febbraio è stata segnata da numerosi colpi di scena fra cui l’eliminazione di Maria Teresa Ruta che, dopo lo scontro con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ha lasciato la Casa di Cinecittà. Spazio anche a un nuovo confronto fra Walter Zenga e i figli, mentre Pierpaolo Pretelli ha avuto un faccia a faccia con Ariadna Romero, suo grande amore e mamma del figlio Leo.

Scopriamo i momenti cult della puntata del 12 febbraio 2021 del GF Vip e le pagelle dei protagonisti.

MARIA TERESA RUTA – La puntata del 12 febbraio del GF Vip segna la fine dell’avventura di Maria Teresa. Per mesi nella Casa di Cinecittà è stata fra i personaggi più amati. Il pubblico non le ha perdonato alcune dichiarazioni, risultate poi false, riguardo amori e relazioni passate. La smentita del flirt con Baccini, avvenuta in diretta tv, ha segnato la fine dell’alleanza della Ruta con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Convinti che quella della Ruta fosse una strategia, l’hanno nominata e, a sorpresa, i telespettatori hanno dato ragione all’influencer. A rendere forte il personaggio della Ruta è sempre stata la sua sincerità, ma quando questo valore è stato messo in dubbio tutto è crollato. A interpretare questo pensiero è Cristiano Malgioglio, che parla di una “recita” della conduttrice. “La cosa che mi ha fatto stare male – ha detto -, è quella clip con Tommaso in cui dici che volevo mettermi in mostra, sono quarant’anni che mi metto in mostra. Questo non me lo aspettavo da te. Tu sei una grande stratega, i reality hanno bisogno di personaggi come te, tu fai sempre la vittima, perché piangi con niente”. A difendere Maria Teresa ci ha pensato la figlia Guenda Goria che ha provato ha spiegare il carattere della presentatrice: “Mia mamma è amata perché non sempre lineare, perché conosce il dolore della vita e reagisce così, con questo grande sorriso”. L’uscita di scena di Maria Teresa non è stata indolore e, come ha sottolineato anche Alfonso Signorini, non le ha reso giustizia. Quando la Ruta ha raggiunto la porta rossa senza salutare nessuno il giornalista ha cercato di fermarla: “Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, andar via senza salutare nessuno, quindi fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta”. Ma lei ha ribadito: “Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre, 22 volte”. Un’uscita di scena che poteva essere migliore e un finale che nessuno si aspettava. Che sia stata sincera oppure stratega, Maria Teresa è stata di certo uno dei volti più amati di questo GF Vip. VOTO: 8.

PIERPAOLO PRETELLI – Serviva l’ingresso nella Casa di Ariadna Romero per farci riscoprire il vero Pierpaolo Pretelli, lontano da intrighi e flirt. L’ex velino di Striscia di fronte all’ex compagna si è trasformato in un dolcissimo papà, lasciandosi andare alle lacrime mentre lei parlava del figlio Leonardo. “Ti ama e vive per te – ha detto la Romero – non devi mai mettere in discussione questa cosa. Non devi essere triste. Io so tutti i sacrifici che hai fatto per stare qua”. “Grazie per la mamma e la donna che sei”, ha risposto Pierpaolo, che ha promesso di andare sotto casa dell’ex quando uscirà per vedere il suo bambino. “Puoi bussare alla mia porta all’ora che vuoi quando esci da qui – ha ribadito l’attrice -. Ci siamo trasferiti, ti darò l’indirizzo”. Un ragazzo che ha fatto sacrifici (senza mai raccontarli) per il suo bambino e un papà tenerissimo. VOTO: 8.

ANDREA ZENGA – Walter Zenga torna nella Casa del GF Vip dopo l’incontro con Andrea e lo fa con altre intenzioni. L’ex calciatore di fronte alle telecamere ha ribadito con forza la volontà di ricostruire il rapporto con i figli. “Un padre non divide mai il bene tra i suoi figli, ma lo moltiplica – ha detto -. Andrea, l’altra volta avrei voluto abbracciarti, darti una pacca sulle spalle da uomo. Il passato non lo recuperiamo più: lasciamoci tutto alle spalle e guardiamo avanti. Proviamo a instaurare un nuovo rapporto”. Nicolò ha accolto subito l’appello del padre: “Ci sono colpe da entrambe le parti – ha chiarito -. Se in qualche modo ti ho offeso papà ti chiedo scusa, hai sottovalutato la mia sofferenza. Ma spero potremo ricominciare da zero”. Più dubbioso Andrea, che sembra ancora molto sospettoso. “Secondo me non basta dire ‘se volete venite’ – ha spiegato -. È normale che quella non la consideriamo casa nostra. Chiedo un po’ più di sensibilità da parte tua. Perché non vieni tu a Osimo?”. E Zenga, che sembra davvero intenzionato a recuperare il suo rapporto con i figli, ha concluso: “Se tu senti il bisogno che io venga a Osimo per essere sereno, io vengo”. Il legame con il padre è di certo un elemento chiave per comprendere Andrea, ma ci piacerebbe scoprire anche qualcosa di più su di lui. VOTO: 6.

ADUA DEL VESCO – Il percorso di Rosalinda Cannavò a GF Vip è stato uno fra i più belli. Sembrano passati anni dal suo ingresso dalla porta rossa con le lacrime per il fidanzato Giuliano e il confronto con Massimiliano Morra. All’epoca l’attrice appariva fragile e confusa, sempre desiderosa di trovare l’appoggio di qualcuno e mai del tutto sincera con gli altri e con se stessa. Oggi quella donna è molto cambiata e Rosalinda risponde senza difficoltà o paura alle domande di Signorini riguardo l’attrazione per Andrea Zenga. “Lui è una persona che mi piace molto, lui è molto simile a me, è un uomo rispettoso e maturo -, ha ammesso l’attrice -. Sicuramente tra noi c’è feeling”. Prima di conoscere meglio Andrea però vuole confrontarsi con Giuliano a cui è legata da dieci anni. “Fuori mi aspetta un confronto importante, una situazione che devo risolvere – ha confessato -. Il pensiero di Giuliano mi blocca e mi dispiace. Ma devo capire cosa provo guardandolo negli occhi. Non si merita di essere lasciato con un messaggio”. Questa nuova Rosalinda ci piace tantissimo. VOTO: 9.