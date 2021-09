GF Vip, il gesto di Alex Belli per Manuel e tre cose che (forse) vi siete persi

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita nel migliore dei modi, e la prima puntata si è rivelata ricca di sorprese. C'era dunque molta attesa per il secondo appuntamento, che è servito a delineare in maniera più chiara ciò che dobbiamo attenderci nel corso dei prossimi mesi. Alfonso Signorini , ormai provetto padrone di casa (alla sua terza stagione al timone del reality show), sembra più che mai intenzionato a non permettere che le redini della trasmissione gli sfuggano dalle mani. E il cast, tra concorrenti già entrati e futuri inquilini, promette scintille.

Vediamo quali sono stati i momenti imperdibili della seconda puntata del GF Vip e le pagelle ai suoi protagonisti.

ALEX BELLI - Il suo percorso all'interno della Casa del GF Vip è partito in maniera scoppiettante, tra polemiche e interventi fuori campo di sua moglie Delia Duran. Considerato dal cast femminile il più bello e affascinante tra i concorrenti, Alex ha subito attirato l'attenzione, in particolare, delle principesse Selassié e di Sophie Codegoni. Tanto che la Duran si è sentita in dovere di mettere subito in chiaro la situazione, mostrandosi già sul piede di guerra. Ma l'attore, tranquillo ed emozionato per la sua nuova esperienza, ha conquistato il pubblico con una sensibilità che forse non avevamo immaginato in lui. Alfonso Signorini ha voluto elogiare il suo dolcissimo gesto: mentre tutti si stavano divertendo in giardino, Alex ha preso Manuel Bortuzzo sulle sue spalle per farlo ballare in compagnia degli altri. Voto: 8

ALFONSO SIGNORINI - Ormai ha acquistato un certo savoir-faire nella conduzione delle delicate dinamiche di un reality show, tuttavia ogni tanto manca di un pizzico di imparzialità - come nel caso di Katia Ricciarelli, che nei suoi primi giorni all'interno della Casa ha avuto delle uscite un po' fuori luogo. Ma quest'anno Signorini è deciso più che mai a dare la sua impronta personale alla trasmissione: "Gli scivoloni si pagano, ma quest'anno il GF con mia grande soddisfazione e gioia ha pensato di adottare nei confronti del politicamente scorretto un atteggiamento meno bacchettone, perché ne abbiamo tutti abbastanza le tasche piene". Le sue parole sembrano aprire nuovi scenari. Meno squalifiche, probabilmente, soprattutto sull'onda delle emozioni da social - che è solito gridare all'eliminazione, in qualche modo "spingendo" la produzione a prendere provvedimenti. L'importante è non scivolare in un buonismo a tutti i costi. Alfonso saprà trovare il giusto equilibrio? Per il momento gli diamo la nostra fiducia. Voto: 7

TOMMASO ELETTI - Dopo una presentazione che aveva suscitato - giustamente - qualche perplessità, Tommaso torna a far parlare di sé. Nel corso della seconda puntata del GF Vip è finito in nomination, ma non è sembrato particolarmente dispiaciuto per questo avvenimento. E, in effetti, ai suoi compagni d'avventura ha rivelato di aver già pensato ad abbandonare il gioco: "Qua dentro non mi sento a mio agio, nello stare chiuso dentro un posto. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Anche perché io sono sempre in giro, a casa non ci sto mai". Impossibile non chiedersi che cosa si aspettasse da un reality show che impone la reclusione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'ex concorrente di Temptation Island potrebbe essere il primo eliminato del GF Vip, e in tal caso potrebbe essere lui stesso il primo a non dispiacersene. Voto: 5