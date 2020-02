GF Vip, Clizia squalificata e arriva Sossio: le pagelle della quattordicesima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Il GF Vip è giunto ormai alla sua quattordicesima puntata e non smette di sorprendere, fra l’addio di Andrea Montovoli, la squalifica di Clizia Incorvaia e l’arrivo di due nuovi concorrenti: Valeria Marini e Sossio Aruta. Il nuovo appuntamento con il reality è stato piuttosto difficile per Alfonso Signorini che ha dovuto affrontare alcune questioni scottanti, prima fra tutte l’affermazione (“sei un Buscetta”) fatta dall’ex moglie di Francesco Sarcina che ha scatenato accese polemiche.

Nel pomeriggio, poco prima della puntata, il conduttore è entrato nella casa del GF Vip per informare i concorrenti riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia e rassicurarli con l’aiuto di un esperto. Qualche ora più tardi la quattordicesima puntata del reality è entrata nel vivo, con tante sorprese. Se Wanda Nara e Pupo, opinionisti della trasmissione, si stanno sempre più appassionando a intrighi e discussioni nel bunker di Cinecittà, il pubblico non è da meno. Scopriamo dunque le nostre pagelle ai protagonisti e ai momenti clou della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip.

ALFONSO SIGNORINI: 9. Un conduttore moderato, che sa affrontare anche le situazioni più spinose. Signorini si conferma all’altezza delle aspettative e dribbla con grande bravura, polemiche e critiche. Affronta ogni argomento in modo moderato, senza alzare mai i toni, ma spingendo i concorrenti (e i telespettatori) a riflettere. Dal “caso Clizia” al dolore di Montovoli: il suo stile ci piace!

CLIZIA INCORVAIA: 5. Le lacrime non sono riuscite a cancellare le parole di Clizia, costretta ad abbandonare il GF Vip dopo le frasi gravissime contro Andrea Denver. “Ho detto questa cretinata, ma volevo intendere che era un vile. Ricordo che a scuola, da cretinetti, si diceva questa cosa dell’essere un Buscetta. Forse mi sarò involuta e ho detto questa cosa da cretinetta”, ha provato a giustificarsi, ma è stato inutile. La Incorvaia si è pentita, ma di certo il peso delle sue parole è ancora forte e nemmeno la dedica d’amore nei confronti di Paolo Ciavarro (“Il mio cuore ha ripreso a battere grazie a te”), sembra cancellare una brutta pagina nella carriera televisiva dell’influencer.

ANTONIO ZEQUILA: 5. Che sia vero o no, parlare delle conquiste passate non è mai elegante e Zequila, forse, ci ha giocato un po’ troppo. A farglielo notare una furiosa Adriana Volpe che secondo quanto lasciato intendere dall’attore, avrebbe avuto un brevissimo flirt con lui. La conduttrice non ci sta e in puntata attacca Antonio, accusandolo di usare le donne come trofei. “Vantarsi di una cosa finta è come creare una bacheca in cui metti dei finti trofei di caccia – ha replicato -. Mi ritengo offesa di essere stata trattata come un trofeo. Ha delle foto con dei personaggi e finge di essere stato con quelle persone”. Un vero peccato per Zequila che nelle prime puntate aveva lasciato emergere una grande sensibilità e una bella storia personale da raccontare.

ANDREA DENVER: 7. Nessuno avrebbe scommesso su di lui, invece il modello si è rivelato una bella sorpresa. Entrato nella casa del GF Vip con il ruolo di “bello e impossibile”, è riuscito a strapparsi di dosso quell’etichetta per mostrarci che sotto la superficie c’è molto di più. Sempre educato, mai sopra le righe, si lascia andare spesso alle lacrime, alla faccia dello stereotipo dell’uomo forte e rude. E quando Clizia gli chiede scusa, dopo averlo insultato e ferito, lui non esita a perdonare. Un bell’esempio e un ragazzo pulito: ci piace!

ANDREA MONTOVOLI: 6. Alla fine l’attore ha deciso di lasciare il GF Vip, come aveva anticipato nei giorni precedenti. Una scelta fatta dopo aver rivelato il suo passato difficile, fatto di scelte sbagliate e della detenzione in carcere. “Sono state settimane toste per me – ha spiegato di fronte alla porta rossa -. Sono contento dell’opportunità e del percorso che ho fatto. Ho affrontato questa avventura come la volevo affrontare. Sono riuscito ad aprire un mostro di 17 anni fa ed elaborarlo. È importante nella vita capire i propri limiti. Io sono quasi al limite”. Niente da fare dunque per un personaggio che sembrava destinato alla finale e che, forse, aveva ancora molto da raccontare.

SOSSIO ARUTA E VALERIA MARINI: 7. Ne vedremo delle belle, questo è certo, soprattutto dopo l’ingresso in casa di una strana coppia: Sossio-Marini. Valeria aveva conosciuto l’ex protagonista di Uomini e Donne a Temptation Island. La showgirl si era infuriata durante un falò con Ursula Bennardo, chiamandolo “Zonzo” e scatenando l’ironia dei telespettatori. Se i presupposti sono questi ora cosa accadrà?