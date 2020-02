GF Vip, Signorini informa i concorrenti sul Coronavirus

editato in: da

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono isolati da oltre quaranta giorni e pochi sono stati i loro contatti con l’esterno. Era impossibile, per loro, sapere cosa sta attualmente accadendo in Italia e le ultime notizie sul Coronavirus. Vista l’eccezionalità dei fatti e la serietà dell’argomento, Alfonso Signorini ha deciso di informarli.

Alfonso Signorini, quindi, ha deciso di farsi accompagnare da un esperto per informare nel modo più corretto possibile i concorrenti e per rassicurarli. Il medico ha risposto a tutte le loro domande. I partecipanti al reality, per ricevere la notizia, sono stati divisi. In un primo momento, infatti, sono state chiamate in salotto le donne, lasciando gli uomini isolati in una delle camere. Le loro prime reazioni sono state molto simili a quelle di molti italiani: preoccupazione e confusione.

Spero che i miei amici stiano bene.

Ha esordito così Asia una volta tornata in camera con le altre donne. Il loro pensiero è andato subito ai familiari, alcuni dei quali molto vicini alle zone più colpite dal Coronavirus. Anche Clizia ha mostrato preoccupazione per la figlia:

Sto pensando a mia figlia.

La preoccupazione è lecita, ma la situazione è sotto controllo. I concorrenti, probabilmente, verranno costantemente tenuti informati e lo staff del Grande Fratello rimarrà a stretto contatto con tutte le loro famiglie. La puntata di questa sera, in ogni caso, non sarà facile da affrontare. Dopo queste notizie, Clizia apprenderà di essere incappata in provvedimenti disciplinari dopo la lite con Andrea Denver: si tratta di una squalifica?