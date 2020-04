GF Vip, la Elia contro tutti: “Licia falsa, Patrick ha fatto cose gravi”

editato in: da

Antonella Elia torna ad attaccare gli ex concorrenti del GF Vip, criticando Valeria Marini, Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez con cui si è scontrata durante il reality. “Ci sono persone a cui non posso nemmeno pensare perché mi si rivoltano le budella – ha confessato al settimanale Chi -. La Lessa, Licia io non le vorrò più vedere nella vita. Licia è la più falsa. Ha usato tattiche, si avvicinava alle persone al momento opportuno. È stata una stratega, ma non le è servito a molto”.

Antonella ha poi parlato della sua maggiore rivale nel GF Vip: Valeria Marini. “Se fosse dipeso da me le avrei strappato tutte le extension dopo due ore che era nella casa – ha spiegato la Elia -. L’avrei lasciata con i suoi 4 capelli. Ero io a subire lei, non mi dava tregua. […] Non avrei dovuto perdonare Patrick. Adesso che sono uscita penso che lui abbia fatto un gioco. Per un momento ho fatto parte anche io del suo gioco, poi quando mi ha spinto involontariamente, sono diventata sua nemica. Ha detto e fatto cose molto gravi”.

Con Adriana Volpe, la Elia è riuscita a creare un bel rapporto. “Abbiamo avuto delle discussioni – ha ammesso la concorrente del GF Vip -, ma dovute al fatto che lei si attaccava ai miei nemici. I nemici sono nemici, i tuoi amici non possono attaccarsi ai tuoi nemici. Era questo il problema con Adri. Noi siamo diventate subito amiche, poi è diventata amica della Lessa. Poteva parlarci, ma non diventarci amica. Poi c’era la Lessa che toccava, metteva le mani addosso, faceva massaggi, cose orribili”.

Antonella ha perdonato anche Antonio Zequila, con cui si è scontrata soprattutto nelle ultime puntate dello show. “A me dispiace tantissimo che Antonio Zequila si sia trasformato in un’altra persona – ha confessato -. C’è stato un cortocircuito. A un certo punto, non ha più visto la realtà ma se n’è creata una fittizia. Secondo me dall’ingresso della Marini ha avuto un tracollo emotivo, non ha più capito nulla. È una brava persona, poi ovvio quando faceva gli appelli perché mi buttassero fuori gli avrei dato una testata”.