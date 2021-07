GF Vip, Alfonso Signorini punta a Raz Degan (che piace sempre a tutte)

editato in: da

GF Vip 6, il cast voluto da Alfonso Signorini: indiscrezioni

La nuova edizione del Grande Fratello Vip si preannuncia scoppiettante: Alfonso Signorini vuole solo il meglio. Il nome di Raz Degan è (quasi) certo: un’indiscrezione che non può che renderci felici. Ormai, manca pochissimo al GF Vip. Siamo agli sgoccioli di una lunga attesa, con l’ultima edizione (vinta da Tommaso Zorzi) che ha registrato ascolti da record. Con Signorini al timone, possiamo aspettarci fuoco e fiamme, soprattutto perché, oltre Raz, potrebbero entrare anche Pamela Prati e Raffaella Fico.

Classe 1968, attore, regista, documentarista ed ex modello, Raz Degan in televisione dà il suo meglio. La sua forte presenza non è solo dovuta al grande fascino (e mistero), ma soprattutto al suo carattere. Ha una personalità che spicca, verso cui non si può rimanere impassibili. Durante l’edizione dell’Isola dei Famosi 2017 (che ha vinto), Raz era stato al centro di numerose polemiche, anche con Massimo Ceccherini. Già in quell’occasione avevamo avuto modo di esplorare dei lati nascosti di lui: fermo nelle sue convinzioni, non è uno che le manda a dire.

Di certo, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Degan diventerebbe rapidamente uno dei preferiti del pubblico. D’altro canto, è già amatissimo dalle sue fan, che faranno di tutto per supportarlo e per farlo arrivare fino alla fine. Signorini ha in mente un cast ben preciso: vuole offrirci il meglio, nessuna eccezione. Si è anche preso un periodo di tempo importante per decidere il cast. Non vuole deludere nessuno, ma ancor di più desidera eguagliare (se non superare) il successo della precedente edizione.

Chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Anna Lou Castaldi, figlia di Asia Argento e Morgan, sembra certa al 100%. Signorini vorrebbe aggiungere anche l’ex calciatore Totò Schillaci al calderone di Vip. Schillaci, come Degan, ha partecipato anche all’Isola dei Famosi. Non è invece un mistero il nome di Raffaella Fico. Era stato lo stesso Signorini a svelare in anteprima di desiderare il suo ingresso in casa durante una puntata di Casa Chi. “Se ci sarà una prossima edizione del GF Vip, voglio assolutamente Raffaella Fico, perché è un bellissimo personaggio”. A conquistare il nostro cuore, però, è stato il nome di Raz: se così fosse, possiamo attenderci un’edizione coi fiocchi.