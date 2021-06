Asia Argento ricorda Anthony Bourdain: “Mi manchi ogni giorno”

editato in: da

Passionali, chiacchierati, complicati: tutti gli amori di Asia Argento

Asia Argento ricorda Anthony Bourdain su Instagram con una serie di scatti e video che raccontano la loro storia d’amore. Un legame intenso, terminato nel modo più tragico con il suicidio del noto chef che si è tolto la vita nel giugno del 2018 mentre si trovava a Kaysersberg in Francia per girare le nuove puntate del suo show Parts Unknown.

Bello, ribelle e talentuoso, Anthony all’epoca stava vivendo una storia d’amore bellissima con Asia Argento. Un legame forte, spezzato da un gesto a cui la stessa attrice non è mai riuscita a dare una spiegazione. Intervistata di recente da Francesca Fagnani nel programma Le Belve, Asia ha confessato il suo dolore e il rimpianto per non aver compreso appieno la sofferenza che Bourdain aveva dentro e che nascondeva così bene.

Lo chef infatti lottava contro la depressione, un male che l’avrebbe spinto sino al suicidio. “Il suo dolore era molto bravo a nasconderlo – ha confidato – era un uomo di vent’anni più grande di me, quindi un’altra generazione, di quegli uomini che non vogliono mostrare i propri sentimenti che vogliono far vedere che sono quelli forti e sono lì per proteggerti e forse dovevo essere io a proteggere un po’ più lui da se stesso”.

Con Anthony, conosciuto nel 2017, Asia aveva ritrovato finalmente l’equilibrio che cercava da tempo e la felicità dopo alcune relazioni finite male. La più famosa, quella tormentata con Morgan, papà della primogenita Anna Lou Castoldi a cui è stata legata sino al 2006. Nel 2008 le nozze con il regista Michele Civetta, da cui ha avuto Nicola, poi il divorzio nel 2012 e l’inizio di una nuova vita con il noto chef.

Negli scatti condivisi dalla regista italiana su Instagram, Asia e Bourdain sorridono insieme, cucinano e soprattutto sorridono in un modo che lascia trasparire tutto l’amore che provano uno per l’altro. La Argento ha definito lo chef come “l’uomo più incredibile che abbia mai incontrato”. Scrivendo: “Mi manchi ogni giorno. Mi prendo cura di ogni momento che abbiamo condiviso nella nostra vita insieme. Sento la tua presenza e la tua forza. Tu risplendi così luminoso dentro di me. Ti amo mio”.