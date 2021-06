Asia Argento contro la Fagnani dopo l’intervista: “Le mie risposte tagliate

editato in: da

Passionali, chiacchierati, complicati: tutti gli amori di Asia Argento

Dopo l’intervista a Belve, Asia Argento attacca Francesca Fagnani. L’attrice e regista è stata ospite dello show di Rai Due in cui si è raccontata, ma dove si è resa anche protagonista di un acceso scontro con la conduttrice. Uno scambio di battute piuttosto acceso in cui Asia non ha nascosto il suo fastidio per le domande riferite alle molestie subite da Weinstein.

Tutto è iniziato quando la Fagnani ha toccato l’argomento. “Oltre alle molestie di Weinstein, che ha denunciato…”, ha esordito, ma Asia l’ha bloccata: “Non ho denunciato, ho riferito”. “E perché non l’ha denunciato?”, la domanda della giornalista. “Perché era successo 20 anni prima, il crimine era caduto in prescrizione – ha replicato la Argento -. Io ho parlato quando un giornalista dal nulla mi ha chiamato, lui sapeva cosa mi era successo. Tutti sapevano cosa era successo a me e ad altre persone”. “Perché non lo ha denunciato 20 anni prima?”, ha dunque chiesto la Fagnani. “Io non volevo pensare a me stessa come una ragazza che era stata stuprata, non volevo che la mia carriera finisse. Avevo 21 anni”, ha spiegato Asia.

“E quindi diciamo che la carriera ha fatto premio sul resto?“, ha chiesto la conduttrice, facendo perdere la pazienza alla sua ospite. “Figlia mia… non è la carriera. Io stavo parlando e lei mi ha interrotto – ha detto Asia -. È molto difficile parlare di queste cose, forse lei non le ha mai subite, per questo parla all’acqua di rose“. “No, no ma io la ascolto”, ha replicato la Fagnani, ma la Argento ha aggiunto: “Cambiamo discorso, ne ho parlato cento volte. Sa perché non l’ho denunciato? Perché sarei finita a parlare con persone come lei… rompip***e e tignose“. Lo scontro si è dunque concluso con la richiesta di Asia di non parlare più dell’argomento. “Possiamo finire di parlare di Rob Cohen?“, ha chiesto Francesca Fagnani, ma la Argento ha detto: “Mi sono veramente rotta le pa**e… se la gente vuole saperle, sono scritte nel mio libro…”. “Non siamo qui a fare promozione per il libro”, la risposta della conduttrice. “E invece sì“, la replica secca di Asia.

Dopo lo scontro, la regista ha commentato quanto accaduto su Instagram. “Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompip***e e tignosa’ – ha scritto, accusando il programma di aver tagliato le sue riposte alla Fagnani – avevo aggiunto: ‘Lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no…'”.

La regista ha poi aggiunto: “Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice… Per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo”. Francesca Fagnani non si è tirata indietro e ha replicato alle parole della sua ospite: “Spiace che la signora Argento proietti sul programma la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date (libera di farlo). Ma a volte succede. Pazienza”.