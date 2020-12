GF Vip, Alfonso Signorini pronto a squalificare Filippo Nardi

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Alfonso Signorini sarebbe pronto per squalificare Filippo Nardi. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da TvBlog, il concorrente potrebbe presto lasciare la Casa del GF Vip a causa delle frasi volgari e sessiste pronunciate nei confronti di Maria Teresa Ruta. Gli ultimi giorni non sono stati affatto semplici per la conduttrice che non solo è stata esclusa dagli altri concorrenti, litigando con l’amica Stefania Orlando, ma è anche finita nel mirino di Filippo Nardi.

Il dj ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi sembra provare una profonda antipatia per la presentatrice e ha iniziato a insultarla nel peggiore dei modi. Le sue frasi, terribili, hanno scatenato la reazione dei telespettatori che ora chiedono la sua squalifica dal GF Vip. Sulla vicenda è intervenuta anche Guenda Goria, figlia di Maria Teresa, che ha chiesto che vengano presi dei provvedimenti. “Penso che sarà imbarazzata – ha detto l’attrice a FanPage parlando della madre -, si sentirà svilita e offesa, mortificata come donna. Anche perché è una signora di 60 anni. Ma come ti permetti? Come ti viene in mente? Sono furiosa, è follia. Da figlia mi sento offesa. Sono due giorni che ho i nervi a fior di pelle perché è inaccettabile, non posso sentir parlare di mia madre così – ha aggiunto -. Non posso sentire queste battute volgari che sviliscono le donne. Ci sono milioni di donne che guardano il Grande Fratello. E non solo perché siamo in tv, mi indignerei anche se una battuta del genere la sentissi al bar. Deve cambiare il linguaggio nei confronti delle donne. Basta ai continui riferimenti sessuali. Basta dare questa immagine di dominanza del maschile sul femminile. Davvero basta. Per questo ho chiesto di intervenite. Reputo che sia da squalifica”.

Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini sarebbe pronto, nel corso della prossima puntata del GF Vip, a squalificare Filippo Nardi, giudicando inaccettabili le sue parole. Non è la prima volta che un concorrente di questa edizione del reality viene squalificato per le sue frasi. All’inizio dello show a lasciare la Casa era stato Fausto Leali, in seguito era stato il turno di Stefano Bettarini, entrato in corsa nel programma e uscito pochi giorni dopo l’ingresso in puntata.