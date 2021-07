GF Vip 6, nuovi nomi per il cast: potrebbe esserci un ex di Belen

editato in: da

L’obiettivo di Alfonso Signorini è di offrire agli spettatori un Grande Fratello Vip migliore dei precedenti: per farlo, sta valutando nomi nuovi, freschi, che possano rendere lo spettacolo memorabile. Il successo del Reality Show è dovuto principalmente alla presenza di star importanti, in grado di catturare l’attenzione del pubblico, anche se non sempre in positivo. Le polemiche, lo sappiamo bene, sono una delle principali portate nei Reality. Il presentatore sta puntando a due vip in particolare: Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi.

Il cast del GF Vip si è sempre basato sulla varietà, una componente essenziale per attrarre un target quanto più ampio possibile, senza eccessi né da una parte né dall’altra. Per questo motivo, Signorini si è momentaneamente ritirato dalla scena dello spettacolo per strutturare al meglio la prossima edizione. Dalle prime indiscrezioni si preannuncia scoppiettante come non mai: la presenza dell’ex di Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi, potrebbe riservarci grandi sorprese.

Come non citare, però, la meravigliosa Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999? Per le amanti dei programmi televisivi, il nome è una sicurezza: ha anche partecipato a Temptation Island insieme al compagno Lorenzo Amoruso. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale IGossip, che ha annunciato che Manila ha superato i provini. Per il momento, non c’è ancora nulla di ufficiale o certo: è tutto blindato.

Le difficoltà per Alfonso Signorini sono praticamente il suo pane quotidiano: nulla lo abbatte, niente lo distrugge. Sa come condurre al meglio un Reality come il GF Vip, tenendoci sulle spine e offrendo un intrattenimento originale e accattivante. Le ultime due edizioni sono state un vero successo di ascolti: il vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi, è diventato una personalità irrinunciabile nel panorama televisivo italiano, ed è indubbio che abbia avuto un boom grazie al Reality condotto da Signorini.

L’attesa per il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 6 è ormai salita alle stelle, soprattutto dopo le innumerevoli indiscrezioni dell’ultimo periodo, da Katia Ricciarelli a Pamela Prati. Bisognerà attendere ancora qualche tempo, ma siamo certe che Signorini non deluderà: dopotutto, la partecipazione al Reality Show è molto ambita da tanti vip, che non vedono l’ora di mostrare le proprie qualità e il carattere al grande pubblico.