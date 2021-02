GF Vip 2021, le pagelle della puntata del 15 febbraio 2021

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Manca pochissimo ormai alla finale del GF Vip e la tensione cresce. Lo dimostra la puntata del 15 febbraio 2021 che è stata ricca di colpi di scena, confessioni e confronti. Grande protagonista della serata Maria Teresa Ruta che è rientrata nella Casa dopo l’eliminazione a sorpresa dell’ultima diretta, spazio anche alle confessioni di Tommaso Zorzi sul padre e su Aurora Ramazzotti, ma soprattutto al sentimento che sta nascendo fra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Scopriamo le pagelle e i voti ai momenti clou della serata e ai protagonisti.

MARIA TERESA RUTA – Dopo l’uscita di scena dell’ultima puntata, Maria Teresa è tornata nella Casa per un faccia a faccia con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Il rapporto fra la conduttrice e i due amici era sempre stato molto forte, ma si era sgretolato all’improvviso a causa delle presunte bugie della Ruta su Baccini. La presentatrice ha spiegato perché ha scelto di lasciare il loft di Cinecittà senza salutare nessuno dopo aver scoperto il verdetto del pubblico. “Eravate miei amici – ha detto -. Sono stata me stessa, ma nell’ultima settimana qualche parola l’ho sentita e mi ha fatto male. Con te, Tommaso, aspettavo che tu mi dicessi qualcosa. Ho puntato tutto sull’amicizia e sono arrabbiata con me stessa. Sono qui anche perché lo devo a questo pubblico che mi ama e mi ha chiesto di farmi valere. Quando parlo di voi, dico che vi voglio bene. Sono scappata perché sarei scoppiata a piangere e non volevo – ha concluso -. Questa casa è stata la mia ancora”. Tommaso Zorzi ha provato a difendersi: “Non ho mai isolato Maria Teresa, ultimamente si auto-isolava”, ha chiarito, ma a pronunciare l’ultima parola è stata la Ruta: “Sono uscita, non parlatemi più male alle spalle”. Si conclude così il percorso di uno dei personaggi più forti e amati di questo GF Vip. Con il suo sorriso e la forza, Maria Teresa è riuscita a superare numerose nomination e a conquistare il pubblico. In tanti sono convinti che il suo addio alla Casa sia stato frutto di una strategia degli altri concorrenti, di certo resta una persona che ha dato tanto al programma e che ne ha decretato il successo. Se l’obiettivo della Ruta era dimostrarsi senza filtri nè maschere ci è riuscita perfettamente. VOTO: 9.

ANDREA ZELLETTA – L’ex tronista di Uomini e Donne è stato senza dubbio una sorpresa al GF Vip. Chi pensava che sarebbe uscito dopo poche puntate si è dovuto ricredere perché Andrea, senza sgomitare, litigare o urlare, è riuscito a conquistare gli altri inquilini della Casa e il pubblico. Educato, mai sopra le righe e sensibile, Andrea ha incarnato alla perfezione l’immagine del “bravo ragazzo” di cui ora più che mai abbiamo bisogno. Ha superato con grande classe i gossip su un presunto tradimento della compagna Natalia Paragoni e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per vincere. Nella puntata del 15 febbraio del GF Vip, l’influencer è comparsa di nuovo dopo che qualche mese fa aveva diffidato il reality. L’ha fatto per inviare un messaggio ad Andrea che, con gli occhi lucidi, ha ascoltato le sue parole. “Sai che tra me e te non servono molte parole però sono fiera dell’uomo che sei – ha detto -. Prima di iniziare questo percorso mi dicevi spesso che saremmo diventati più forti di prima. Adesso ti dico che quando uscirai, più tardi possibile, capirai che siamo diventati davvero invincibili. Non piangere perché manca poco. Hai tutto il mio sostegno. Non sei mai stato da solo”. E Zelletta ci piace ancora di più. VOTO: 8.

TOMMASO ZORZI – Tommaso è il terzo finalista del GF Vip e ci regala, ancora una volta, grandi emozioni. L’influencer è tornato a parlare del suo rapporto con Aurora Ramazzotti a cui ha scritto una lettera nel giorno di San Valentino. Zorzi e la figlia di Michelle Hunziker infatti hanno litigato prima del suo ingresso nella Casa, ma lui ora vorrebbe fare pace e ricucire il rapporto. “Aurora è la prima persona che chiamo nel giorno di San Valentino per lamentarmi della mia vita sentimentale – ha confidato -. Dato che lei sotto questo aspetto è molto fortunata, riesce sempre un po’ a tirarmi su, a farmela pesare di meno. Se riusciremo a recuperare questo rapporto? Speriamo”. Tempo di riflessioni per Tommaso, che ha spiegato anche di volersi riavvicinare al padre. All’inizio del reality aveva parlato spesso del loro rapporto che si era deteriorato con il divorzio dei genitori. “Ricominciamo, chi se ne frega di quello che è successo. Torniamo ad avere un rapporto”, ha raccontato, ammettendo di avere qualche colpa: “Mio padre più volte ha trovato un muro quando mi cercava, io sono estremamente impulsivo e sbaglio in questo. Quando tra un genitore e un figlio si mette di mezzo l’orgoglio è la fine. È una gara a chi riesce a rispondere al telefono di meno, a chi aspetta più tempo a ricambiare un messaggio. Scatta questo meccanismo perché hai paura di essere ferito. Ti concentri solo sulle cose negative. Per paura di starci male un’altra volta, parti con la ritirata”. Parlare di sentimenti e cancellare l’orgoglio non è mai semplice, soprattutto in tv. Per questo Tommaso ci piace ancora di più. VOTO: 8.

ROSALINDA CANNAVÒ – Momenti difficili, ma anche molto emozionanti per Rosalinda Cannavò che ha dovuto fare i conti con i suoi sentimenti per Andrea Zenga e con la reazione del fidanzato Giuliano. All’inizio della puntata, Alfonso Signorini ha annunciato la volontà del ragazzo di prendere le distanze dall’attrice: “Rosalinda, devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui – ha spiegato -. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”. Una scelta che sembra segnare inevitabilmente il percorso di Rosalinda, sempre più vicina al figlio di Walter Zenga. Nel corso della diretta infatti entrambi hanno svelato i sentimenti che provano ed è sempre più chiaro che i dubbi che attanagliavano la Cannavò sono ormai scomparsi. L’attrice è senza dubbio il concorrente che ha subito maggiormente un’evoluzione ed è stato bello vederla crescere, cambiare e diventare più forte. VOTO: 8.