GF Vip 2020, Maria Teresa Ruta in lacrime, scontro Elia-Marini: le pagelle della trentesima puntata

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Doveva essere una puntata di celebrazione in stile Oscar, in realtà la diretta di Capodanno del GF Vip è stata ricca di colpi di scena, momenti commoventi e reazioni inaspettate. L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto su una delle edizioni più lunghe del reality, con Alfonso Signorini che, ancora una volta, ha intessuto una tela di emozioni, storie e rivelazioni, esaltando un cast che continua a crescere e mutare, fra squalifiche, eliminazioni e nuovi ingressi.

Scopriamo le pagelle della trentesima puntata del GF Vip andata in onda a Capodanno.

PIERPAOLO PRETELLI – Dopo l’uscita dalla Casa di Cinecittà di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo si è preso qualche rivincita. Lontano dalla showgirl ha messo in discussione il loro rapporto e sembra deciso a continuare la sua love story con Giulia Salemi nonostante le critiche. Nella puntata di Capodanno non è mancato l’ennesimo botta e risposta fra i due. “Elisabetta, rottamiamo Pierpaolo nell’usato oppure lo manteniamo per il prossimo anno?”, ha chiesto Signorini alla Gregoraci, presente in studio. “No, lo abbiamo rottamato”, ha risposto lei, scatenando la reazione piccata dell’ex velino di Striscia la Notizia che ha detto: “Macché usato, manco 10 km hai fatto”. Pretelli ha poi parlato con la famiglia. Mamma Margherita, papà Bruno e il fratello Giulio sono intervenuti in collegamento e, se in passato la madre di Pierpaolo era apparsa entusiasta per il possibile legame con Elisabetta, la reazione per Giulia Salemi è stata diversa. “Pier ti volevo dire una cosa, da mamma volevo ricordarti che il Grande Fratello è un gioco – ha detto la mamma di Pretelli -. Non sprecare questa preziosa opportunità. Purtroppo ti devo dire che in quest’ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue qualità”. Il gieffino è apparso molto infastidito da queste frasi e poco dopo la puntata ha ribadito a Giulia Salemi la volontà di continuare a conoscerla. Pierpaolo sembra deciso ad andare avanti e a prendersi la sua rivincita dopo il rifiuto della Gregoraci. Se in passato ci era sembrato fin troppo insicuro e schiacciato di fronte alle volontà degli altri, oggi Pretelli appare una persona più sicura di sè, ma al tempo stesso limpida, lontana da strategie e sempre pronta a seguire il proprio cuore. VOTO: 8.

MARIA TERESA RUTA – Capodanno amaro per la conduttrice che, proprio durante la puntata speciale del GF Vip ha scoperto della morte di Paolo Rossi. L’ex calciatore e campione dei Mondiali è stato fondamentale per la sua carriera e quando Alfonso Signorini ha parlato della sua scomparsa, Maria Teresa non è riuscita a trattenere le lacrime ed è fuggita via. “La prima intervista della mia carriera me l’ha data lui – ha svelato – aveva appena vinto i Mondiali. Io non sapevo come diventare una giornalista, non mi facevano entrare da nessuna parte. Mi sono appostata sotto casa, ho aspettato che lui uscisse e ho scampanellato. Ho parlato con sua moglie che mi ha detto “Che problema c’è? Vieni più tardi che arriva Paolo e farai la tua prima intervista””. Con la semplicità che la contraddistingue, Maria Teresa ha ammesso che avrebbe preferito scoprirlo nel Confessionale anziché in diretta. La magia del GF Vip, soprattutto dopo tutti questi mesi, sta nella capacità dello show di portare alla luce le “persone” e non più i “personaggi”. La Ruta si dimostra, ancora una volta, una donna sensibile e unica, spesso senza filtri, ma proprio per questo speciale. Le sue lacrime, di fronte alla morte di Paolo Rossi, sono quelle di tutti noi. VOTO: 9.

TOMMASO ZORZI – Fra i momenti più divertenti della serata c’è stato il suo oroscopo fuori dagli schemi. Uno sketch che ha messo in luce il talento da showman di Tommaso, grande protagonista del reality. “Ariete, il mio segno: volevo ricordarvi che se il mio ego fosse una protesi di Urtis sarei un’ottava”, ha esordito prendendosi in giro nei panni del divino Zoo, pronto a fare l’oroscopo agli altri concorrenti. “Cancro, come Andrea Zelletta: sapevate che ha inciso un singolo? No? Meglio” e poi ancora: “Acquario, Elisabetta: Cleopatra non tanto perché si faceva servire ma perché al polso aveva il Pil del Kenya”. Nessuno sconto nemmeno all’opinionista Antonella Elia: “Scorpione, Antonella Elia: quando mi sento male per la mia vita sentimentale penso alla tua”. La speranza è che il Grande Fratello Vip sia il trampolino di lancio per dare il via a una nuova carriera televisiva dell’influencer. Le buone premesse ci sono tutte. VOTO: 8.

ANTONELLA ELIA – Il 2021 per la Elia è iniziato con una lite in diretta tv. L’opinionista del GF Vip infatti non è riuscita a trattenersi in occasione di un nuovo incontro con Valeria Marini. Le due si erano scontrate duramente nella scorsa edizione e, nonostante la showgirl sarda cercasse la pace, Antonella non ha voluto sentire ragioni. “È stato un anno difficile per tutti: le mani addosso, tutte queste cose non devono più esistere – ha esordito Valeria Marini -. Oggi, Antonella, bisogna imparare a rispettare gli altri. Noi siamo qui per fare divertire le persone che sono a casa, regalando emozioni e sorrisi”. La Elia però non è apparsa disposta a fare pace con la rivale. “Non mi parlare – ha tuonato -. Bisogna anche imparare a usare un po’ di testa, a essere un po’ intelligenti. Tu non fai divertire le persone. Credo che nessuno si possa divertire vedendo te. Alfonso non dirle ‘Brava’ che pensa di essere anche intelligente, ma in realtà è il nulla cosmico. Non fa ridere nessuno, è semplicemente patetica”. A quel punto la Marini ha sottolineato come la Elia sia la “nemica di tutti” e non solo la sua. Una frase che ha infastidito ulteriormente l’opinionista che si è alzata in piedi. “Basta, mi sono scocciata di questa situazione – ha detto, rivolgendosi anche a Signorini -, fatela stare zitta perché non ne ho voglia l’ultimo dell’anno di fare performance idiote. Silenzio, stai zitta, parla con lui e non mi scocciare”. Una lite di cui avremmo volentieri fatto a meno. VOTO: 4.