Gerry Scotti, quanto è alto: il segreto delle sue scarpe

Gerry Scotti conquista con uno stile elegante e sobrio ma vicino al pubblico: look impeccabile in tv e cura estrema delle scarpe, vero segreto del suo charme

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti è senza dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana, non solo per la sua presenza e il suo volto rassicurante che da decenni popola il pomeriggio e la prima serata degli italiani, ma anche per la sua travolgente simpatia che sa trasformarsi in empatia e sensibilità nei momenti più toccanti.

Gerry insomma è una vera e propria icona, un mix irresistibile di carisma e professionalità, ma a colpire è anche la sua eleganza da gentleman. Dopo i tanti successi collezionati negli anni, oggi è l’anima de La Ruota della Fortuna dove ogni sera tiene compagnia a milioni di telespettatori, dominando l’access-prime time di Canale 5. Anche grazie a lui il programma registra ascolti da record, confermandolo come re del preserale.

Gerry però ha anche dei segreti e uno, in particolare, sembra essere piuttosto curioso: la sua attenzione maniacale alla cura delle scarpe.

Gerry Scotti, l’altezza del conduttore e il suo cachet

Con la sua presenza rassicurante, il sorriso genuino e il modo di vestire con classe, Gerry Scotti è ormai da anni un volto amatissimo della tv. Ogni programma condotto da lui diventa un grande successo e si mormora che il suo cachet sia da capogiro tra compensi tv, sponsorizzazioni e partecipazioni varie.

Secondo i ben informati il guadagno annuo di Gerry sfiorerebbe i 10 milioni di euro solo per il lavoro in TV e il suo patrimonio sarebbe stato valutato intorno ai 40 milioni di euro, incluse alcune proprietà immobiliari e altre attività societarie, come la sua holding GTI.

Ma Gerry non è attaccato al denaro e lo ha dimostrato in tante occasioni: il conduttore ha spesso dichiarato di non essere motivato solo dai soldi e, anzi, si è ritrovato a rifiutare delle offerte lavorative ben pagate perché non incontravano i suoi valori e i suoi gusti. Senza contare le partecipazioni a titolo gratuito, come quella per il Festival di Sanremo 2025, e le numerose iniziative benefiche di cui si fa portavoce.

Di Gerry dunque colpisce anche questo aspetto, oltre alla bravura e alla capacità di trasformare in oro tutto ciò che tocca, basti pensare che La Ruota della Fortuna, il fortunato programma in onda ogni sera in access prime time che lo vede al fianco di Samira Lui, è una delle trasmissioni di maggior successo della tv attuale.

Ad esempio nella sola puntata del 6 dicembre, il programma di Canale5 ha conquistato ben 4.788.000 spettatori con il 26.8% di share dalle 20:43 alle 21:25. Zio Gerry riesce dunque quasi sempre a battere anche l’altro programma di punta in onda nello stesso orario, ovvero Affari Tuoi e Stefano De Martino deve accontentarsi di un secondo posto di tutto rispetto con 4.255.000 spettatori e un 23.8% di share.

Ma Gerry non è solo un conduttore, è anche un signore del look con il suo portamento sobrio ed elegante che gli dà un’aria da uomo sofisticato: sarà forse perché il conduttore può vantare un’altezza di tutto rispetto con ben 1 metro e 82 centimetri?

Gerry Scotti e il segreto delle sue calzature

Lo stile d’abbigliamento di Gerry Scotti dunque unisce eleganza, praticità e quella punta di simpatia che conquista. La capacità di far sentire il pubblico vicino a lui, anche con look curati in tv e un abbigliamento semplice nella vita di tutti i giorni, lo rende ancora più amato e riconoscibile.

Gerry in fondo rappresenta l’archetipo dell’Uomo Comune con il suo modo genuino di comunicare e la simpatia spontanea, e se in studio indossa quasi sempre giacca e camicia, talvolta smoking, sono le scarpe ad essere il punto focale di molti look

Scotti infatti riserva una grande cura per le sue calzature e presenta sempre scarpe estremamente pulite, curate, e discrete al punto giusto: qualcuno dice che abbia un “segreto”, ovvero la loro cura maniacale, e che addirittura investirebbe molto tempo nella lucidatura e nei dettagli, come se ogni scarpa scelta e indossata fosse un vero e proprio biglietto da visita.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!