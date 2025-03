Fonte: Getty Images Gene Hackman e Betsy Arakawa

La scomparsa di Gene Hackman e dell’amatissima moglie Betsy Arakawa è stata a lungo avvolta nel mistero per la dinamica: ora, però, c’è anche il nodo dell’eredità, per cui, purtroppo, si sta nuovamente parlando di “mistero”. Il testamento è stato svelato: le ultime volontà di Hackman, attore che ha fatto la storia di Hollywood, erano chiare, ovvero lasciare tutto alla moglie. Lei, però, si è spenta giorni prima di lui a causa dell’Hantavirus: a chi andrà, dunque, la fortuna da 80 milioni di dollari, se dal testamento risultano esclusi i figli avuti dal primo matrimonio?

Gene Hackman, svelato il testamento

Sono stati svelati i testamenti dell’attore Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa: il 26 febbraio, la coppia è stata ritrovata nella loro casa, senza vita. People, che ha ottenuto i documenti del testamento, ha rivelato le ultime volontà dell’attore, che ora sono avvolte in un mistero. La beneficiaria dell’intero patrimonio, una “fortuna” da 80 milioni di dollari costruita in decenni di onorata carriera, era proprio la moglie, Betsy Arakawa.

Nel testamento si fa menzione di un accordo stipulato il 22 settembre 1995: il testamento è stato redatto a giugno del 2005. In caso di morte di Betsy, Hackman aveva nominato l’avvocato Michael G. Sutin come suo primo successore: purtroppo, stando a un necrologio riportato online, Sutin è deceduto nel 2019 in Texas. Il secondo successore è Julia L. Peters, ex socio amministratore dello studio legale Sutin, Thayer & Browne. Anche il testamento di Betsy Arakawa è stato firmato lo stesso giorno di quello di Gene Hackman: le sue volontà erano di donare alle organizzazioni benefiche, precisamente a un fondo fiduciario per il finanziamento di organizzazioni benefiche, oltre che per la copertura dei debiti medici.

Il giallo sull’eredità: i figli esclusi dal testamento

Dopo il giallo sulla morte, arriva il giallo sull’eredità: sono state le autopsia a chiarire cos’è accaduto negli ultimi giorni alla coppia. Nel testamento, tuttavia, non ci sarebbero proprio i figli dell’attore, ovvero Christopher Allen, Leslie Anne ed Elizabeth Jean. Stando a quanto ipotizzato dal Daily Mail, questo potrebbe potenzialmente portare a una lotta per l’eredità.

C’è da dire che il figlio dell’attore, Christopher Allen Hackman, ha già assunto l’avvocato Andrew M. Katzenstein, che è specializzato proprio in trust ed eredità. “Questa mossa dimostra che il figlio dell’attore sta cercando di proteggere i propri interessi. Sta succedendo qualcosa. Non so perché le altre due figlie non siano rappresentate da nessuno. Questo mi fa capire che ci sono guai in arrivo”. Secondo il quotidiano britannico, in ogni caso, il rapporto di Gene Hackman con i figli era tutt’altro che idilliaco. Naturalmente è impossibile prevedere tutte le mosse, ma i figli potrebbero effettivamente contestare il testamento.

A questo punto la battaglia legale potrebbe durare per anni prima di giungere a una conclusione effettiva. E c’è il nodo dell’Alzheimer: i figli potrebbero ipotizzare che l’attore non fosse lucido durante l’ultima firma al testamento. Al contempo, anche i parenti più prossimi di Betsy Arakawa potrebbero decidere di dare battaglia. Insomma, la sensazione è di trovarsi di fronte a una “guerra” annunciata.