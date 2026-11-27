Presenza fissa nel paddock, Gemma Pinto è la compagna del campione del mondo Marc Marquez, che ha annunciato l'addio alla MotoGP

ANSA Gemma Pinto bacia il fidanzato Marquez

“C’è una vita oltre il paddock”. Con queste parole Marc Marquez ha spiegato a Valencia i motivi del suo addio alla MotoGP, sottolineando quanto contino oggi gli affetti e il desiderio di crearsi una famiglia. Al centro di questo nuovo capitolo della vita del campione c’è Gemma Pinto, sua compagna da tre anni e presenza fissa nel box Ducati, fino al trionfo del decimo titolo iridato. Un nome che risuona ancor più forte in questa giornata, tra progetti futuri lontano dalle piste e voci sempre più insistenti di possibili nozze.

Cosa sappiamo di Gemma Pinto

Classe 1997, Gemma Pinto Gasulla (questo il suo nome completo) è nata a Barcellona. Laureata in Comunicazione, Marketing e Pubblicità all’Università Blanquerna di Barcellona, proprio durante gli studi ha stretto una bella amicizia con l’influencer Laura Escanes.

Prima di diventare un volto abituale nel paddock, Gemma ha costruito la propria carriera nel mondo dei social e della moda. È una modella e anche una content creator da quasi 500mila follower, oltre a essere Brand & PR Manager per Kream, marchio spagnolo di cosmetici solari.

Lavora come testimonial per diversi brand, come lei stessa ha spiegato in un’intervista a La Vanguardia: “È arrivato un momento in cui i brand hanno iniziato a contattarmi, e sono rimasta molto sorpresa dal loro reale interesse. Non ci ero abituata ed ero molto emozionata di ricevere proposte dai brand, e all’inizio ho detto di sì a tutto”.

La storia d’amore con Marquez

Proprio sui social, dove non solo lavora ma condivide quel che più la fa sentire a proprio agio della sua vita privata – lo ha spiegato lei stessa, nell’intervista -, ha conosciuto il suo grande amore, Marc Marquez. I due hanno reso ufficiale la loro relazione nel maggio 2023, pubblicando le prime immagini insieme in occasione del compleanno di lei. Da quel momento non si sono più separati, formando una delle coppie più solide e riservate dello sport.

In tre anni hanno condiviso traguardi e prove dolorose. Nel luglio 2023, quando Gemma ha perso il fratello Marc a soli 32 anni, il pilota le è rimasto accanto senza esitazioni. Lei, a sua volta, è stata spesso definita come la vera roccia dietro la rinascita sportiva del campione, dopo il calvario dei gravi infortuni al braccio.

Lo scorso 22 novembre a Portimao, in un giorno che ha fatto la storia della MotoGP, Gemma ha festeggiato per il decimo titolo mondiale conquistato dal suo Marc: “Cosa provo? Beh, tantissime emozioni. Ce l’ha fatta di nuovo. Sono senza parole, davvero. Provo solo emozioni, orgoglio. Si merita tutti i più grandi elogi possibili. Questo è quello che provo”, ha dichiarato ai microfoni di Diario AS.

I progetti dopo l’addio alla MotoGP

Oggi Gemma Pinto e Marc Marquez convivono a Madrid, a La Finca nel comune di Pozuelo de Alarcón, insieme al cucciolo Turco. E, dopo il 27 novembre, si preparano insieme ad aprire un nuovo capitolo della loro vita.

Prima delle libere del Gran Premio di Valencia, ultima gara in carriera, Marquez ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP, mostrando nel box Ducati dei cartelli di ringraziamento. E dietro quel gesto c’è proprio la sua compagna: in conferenza stampa, il pilota ha raccontato che l’idea è nata martedì con lei, ispirandosi al film Love Actually, e che è stata sempre lei a stampare personalmente i fogli.

Pur avendo un contratto con Ducati fino al 2028, Marquez ha spiegato di aver iniziato a temere nuovi traumi, preferendo “fermarsi con la mente prima che lo decida il corpo”, perché “c’è una vita oltre il paddock”. Ora si apre una fase inedita, tra le voci di possibili nozze.