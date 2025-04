Chi è Gaia Torlontano, la figlia di Monica Setta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Gaia Torlontano, la figlia di Monica Setta

Gaia Torlontano è la figlia di Monica Setta, giornalista, conduttrice e volto amatissimo della tv italiana. Classe 2000, Gaia ha vissuto la sua infanzia lontano dai riflettori, scegliendo una strada diversa rispetto a quella di sua madre.

Chi è Gaia, la figlia di Monica Setta

Da sempre riservata riguardo la sua vita privata, Monica Setta ha parlato raramente del suo passato amoroso. Il grande amore della sua vita però è stato Giuliano Torlontano, noto giornalista.

La coppia è convolata a nozze nel 1997 e tre anni dopo è arrivata Gaia. “Una storia lunga che si è interrotta ed è ricominciata – aveva raccontato qualche tempo fa Monica Setta a Confidenze –. Ero felice, ma un giorno lui si è presentato con un mazzo di rose e mi ha detto che non mi amava più”.

Nonostante il divorzio, Monica è riuscita a dare grande serenità a sua figlia, che una volta adulta ha scelto di seguire la sua strada. Gaia infatti frequenta un corso di Giurisprudenza presso la Luiss a Roma e lavora da tempo come praticante avvocato. Inoltre ha lavorato come tirocinante al Tribunale di Sorveglianza della Capitale.

Su Instagram, la figlia di Monica Setta racconta i suoi successi professionali e l’amore per la famiglia, in particolare il legame con la nonna Liliam, ma anche il rapporto con suo padre, oggi responsabile del servizio politico al Tg5 e sua madre, conduttrice amatissima in Rai.

Gaia accanto a Monica Setta nel momento più difficile

Legatissima a sua madre, Gaia è accorsa da sua madre dopo la scoperta di un’ernia strozzata e l’operazione d’urgenza della conduttrice per una occlusione intestinale.

“Amici carissimi ve lo dico solo ora perché sto bene. Ma sono stata operata d’urgenza per una occlusione intestinale causa ernia strozzata. Grazie al prof Luigi Masoni, ultimo controllo ok”, ha scritto la conduttrice su X, postando una foto dalla clinica in cui è ricoverata.

“Ho aspettato, anche per scaramanzia, che ieri l’ultimo follow up certificasse la guarigione totale per raccontarvi quanto mi era accaduto – ha spiegato -. Perché sì, lo spavento è stato immenso. Ritrovarsi in sala operatoria quando si pensa di avere solo un mal di pancia e le flebo e i punti tutto il resto… ti fanno capire che siamo davvero appesi ad un filo, che quanto accaduto può tornare ad accadere, che la salute il bene più prezioso e dobbiamo essere pronti a curarci sempre senza avere paura”.

La conduttrice è stata ricoverata d’urgenza e in seguito operata a Roma per una occlusione intestinale che l’ha molto spaventata e che le causava forti dolori. Monica Setta non ha nascosto di aver provato paura e ha voluto ringraziare di fronte a tutti sua figlia per essere rimasta sempre al suo fianco.

“Che cosa avevo e perché tanti dolori da non lasciarmi respirare? Avevo l’intestino bloccato da un’ernia strozzata – ha scritto -. Non è stata una passeggiata ma il Prof Masoni è sempre una garanzia non per capacità ma anche per sensibilità umana. Grazie a @iamgintonico che mi è stato sempre al fianco e ovviamente mia figlia”.