Gabriel Garko, la rivelazione da Bianca Guaccero che lo mette in imbarazzo

Gabriel Garko è finito al centro del gossip dopo le rivelazioni di Jonathan a Detto Fatto. Nel corso dell’ultima puntata dello show condotto da Bianca Guaccero infatti l’esperto di gossip ha svelato un segreto della vita privata dell’attore piuttosto imbarazzante.

Nell’appuntamento quotidiano dedicato ai pettegolezzi sui vip, l’ex star dell’Isola dei Famosi ha raccontato i luoghi più strani in cui le star hanno fatto l’amore. Fra loro anche Gabriel Garko che, a quanto pare, avrebbe avuto un incontro sulla pista da sci. La rivelazione ha impressionato Bianca Guaccero, che è apparsa molto perplessa e divertita.

“La superclassifica di oggi riguarda i posti più strani dove i vip l’hanno fatto – ha spiegato Jonathan -. Lui è bello e impossibile è Gabriel Garko. L’ha fatto in montagna, mentre sciava”. La notizia ha sorpreso anche la padrona di casa, Bianca Guaccero. “Io non capisco come abbia fatto – ha replicato -. Ma è assurdo. Cioè non capisco la dinamica”.

Una rivelazione che sorprende, sia perché piuttosto imbarazzante, sia perché la grande riservatezza di Garko è piuttosto nota. Gabriel ha sempre protetto la sua vita privata e non ha mai voluto svelare dettagli troppo personali. Nell’ultimo periodo l’attore è finito al centro dei gossip per via del suo legame con Gabriele Rossi e la comparsa di una fede, ma, nonostante le numerose interviste, non ha mai voluto raccontare nulla sull’amore segreto che ormai da tempo lo rende molto felice.

“Sarà un’utopia – ha raccontato di recente al settimanale Chi -, ma sogno un mondo dove non ci sia bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni – ha aggiunto Gabriel -, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno. Non riesco più a tollerare chi punta il dito, chi giudica, chi vuole dare un nome a tutto e a tutti. E non voglio più sentire parlare di normalità“.