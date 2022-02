Gabriel Garko e Matia felici più che mai: festeggiano un anno d’amore

Gabriel Garko sembra aver trovato finalmente la serenità al fianco del suo nuovo compagno di Matia, con il quale è pronto a festeggiare il primo anno d’amore. Dopo anni di storie nascoste, come quella con l’attore Gabriele Rossi, Garko vive il nuovo amore alla luce del sole, come dimostrano gli scatti pubblicati su Chi.

Gabriel Garko e Matia: un anno d’amore

Il lungo percorso affrontato da Gabriel Garko prima di fare coming out lo ha portato a vivere oggi la sua storia d’amore in maniera più serena. Lui e Matia Emme, il suo compagno, sono stati paparazzati felici a Milano, come mostrato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Proprio nella casa del Grande Fratello Vip condotto da Signorini, Garko si era lasciato andare nel 2020 a un pianto liberatorio, confermando le voci che giravano da tempo sulla sua sessualità, e liberandosi di un peso, come confidato all’amica e collega Rosalinda Cannavò.

La storia tra Gabriel e Matia prosegue da un anno, ma del nuovo compagno dell’attore, che vive la storia lontano dai riflettori, si sa pochissimo: vive a Milano, ha 36 anni, e fa il manager, ma non si sa in quale ambito. “La persona giusta è accanto a me. Non lavora nel mio mondo, e non fa nemmeno il modello come hanno scritto, stiamo bene tra noi” aveva rivelato nei mesi scorsi l’attore. Nei prossimi progetti della coppia c’è un viaggio negli Stati Uniti, come svelato da Gabriele Parpiglia, per nuovi progetti lavorativi di Garko.

Gabriel Garko vorrebbe diventare padre e tornare a recitare

Gabriel Garko si dice pronto a un importante passo nella sua vita personale, diventare padre, come svelato a Verissimo: “Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Questo è un sogno che nutro da tanto tempo. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà. Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo.”

Ma non c’è solo la voglia di paternità e l’amore nel suo futuro. Gabriel dopo il coming out si era preso un periodo lontano dal lavoro, dedicandosi a se stesso e alla sua autobiografia, Andata e ritorno.

Ora sembra vicino il suo ritorno alla recitazione, ma anche il debutto alla regia: “In questa nuova fase della sua vita Gabriel Garko sta scegliendo con accuratezza le proposte di lavoro” ha spiegato il giornalista Gabriele Parpiglia. “Rifilando molti no e aspettando che si sblocchi un progetto negli Stati Uniti. Inoltre ha un film nel cassetto e vorrebbe debuttare come regista. Insomma possiamo dire che Gabriel è proprio rinato.”

Una nuova vita per l’attore, che ha affermato di pentirsi di tanti errori del passato, durante il quale ha sempre anteposto il lavoro all’amore, come è accaduto durante la travagliata storia d’amore con Gabriele Rossi, vissuta di nascosto.