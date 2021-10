Gabriel Garko paparazzato con il suo amore: “Ho un nuovo fidanzato”

Gabriel Garko è innamorato: l’attore è stato paparazzato in compagnia di un uomo che non sembrerebbe essere un volto noto. A fotografarlo con il suo nuovo amore è stato il settimanale Nuovo, mentre i due passeggiavano per le vie di Milano. La coppia è stata sorpresa al tavolino del bar durante una colazione per due e poi mentre tornavano verso casa.

Gabriel Garko innamorato, la conferma della relazione

L’attore aveva già parlato del suo nuovo amore a Verissimo, confermando i gossip che giravano da qualche tempo sul suo conto. “Non sono single – aveva rivelato a Silvia Toffanin – ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”.

Dopo una breve relazione con Gaetano Salvi, Garko ha ritrovato il sorriso accanto a Matia, l’uomo misterioso di cui l’attore non ha mai svelato l’identità. D’altro canto però, adesso che la coppia è stata paparazzata insieme, lo stesso Gabriel pare non aver alcun timore a mostrarsi felice e innamorato in compagnia del suo compagno, con cui ha grandi progetti di vita. “Mi piacerebbe diventare padre. Penso che sarei bravo“, aveva confessato a Silvia Toffanin.

Gabriel Garko, il desiderio di paternità

Un anno fa Gabriel Garko ha deciso di fare pubblicamente coming out durante un’ospitata al GF Vip e oggi non potrebbe essere più orgoglioso del suo percorso: in una recente intervista a FQMagazine l’attore ha raccontato della sua scelta coraggiosa, della quale non si è mai pentito.

“Il giorno dopo insicurezza e panico, ero terrorizzato all’idea di uscire di casa e affrontare gli sguardi della gente” ha confidato l’attore, “Anzi, forse è cambiata la percezione che il pubblico aveva nei miei confronti. Prima ero percepito come un personaggio distante, inavvicinabile, oggi mi dicono ‘ti stimo per il coraggio che hai avuto’”.

Adesso che è felice e sereno accanto al suo compagno, Garko aveva ribadito di voler esaudire tutti i suoi desideri: “Sono una persona estremamente realista, ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente”.