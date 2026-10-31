Le cause della morte di Francesco Pompilio, attore di Il Paradiso delle Signore e Buen Camino

L’attore aveva 49 anni. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla sua agenzia, mentre colleghi e amici lo ricordano con affetto

IPA Checcho Zalone è il protagonista di "Buen Camino", film al quale ha partecipato Francesco Pompilio

Francesco Pompilio è morto a soli 49 anni. L’attore, conosciuto dal pubblico televisivo per il ruolo nella fiction Il Paradiso delle Signore e apparso al cinema in Buen Camino, al fianco di Checco Zalone, è scomparso il 30 ottobre 2026. A comunicare la notizia è stata la Fil5 Agency, che seguiva il suo percorso professionale. La sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo, dove in tanti hanno voluto ricordare il talento e le qualità umane dell’interprete.

Le cause della morte

Al momento non sono state rese note le cause della morte di Francesco Pompilio. La notizia della scomparsa è arrivata improvvisamente, e non è noto se l’attore stesse lottando contro una malattia. Resta solo il dolore di chi lo conosceva e aveva condiviso con lui esperienze professionali e personali.

L’annuncio e il cordoglio

A dare la notizia della morte di Francesco Pompilio è stata la Fil5 Agency, l’agenzia che rappresentava l’attore. Il suo agente Filippo Celli lo ha ricordato con parole di affetto e stima: “Dire che Francesco fosse un attore è riduttivo: Francesco era un’anima generosa che ha scelto di fare del palcoscenico e dello schermo lo specchio della propria umanità, regalando a tutti noi frammenti di verità attraverso ogni personaggio che ha interpretato”, si legge nel messaggio. L’agenzia ha sottolineato la dedizione con cui Pompilio affrontava il proprio mestiere, definendo la recitazione “una vocazione vissuta con rigore, passione e un rispetto immenso per il pubblico e per i colleghi”. Un passaggio particolarmente toccante è quello dedicato alla famiglia e alla compagna Giuppy, descritta come il suo porto sicuro e una presenza fondamentale nel sostenere le sue aspirazioni.

Anche Francesca Manzini ha voluto dedicargli un pensiero attraverso un video condiviso sui social. La conduttrice e comica lo ha ricordato con parole che restituiscono un’immagine personale e affettuosa dell’attore: “Un’anima splendida, sempre sorridente nonostante tutte le difficoltà”. Un ricordo che sottolinea la capacità di Pompilio di mantenere la propria positività anche nei momenti più complicati.

La vita e la carriera di Francesco Pompilio

Nato a Pescara nel 1977, Francesco Pompilio aveva iniziato a lavorare professionalmente come attore nel 2008, dopo un lungo percorso di formazione. Nel corso degli anni aveva alternato teatro, televisione e cinema, mettendosi alla prova con ruoli diversi e produzioni italiane e internazionali.

Il pubblico televisivo lo aveva conosciuto soprattutto nel 2018, quando aveva interpretato Francesco Pavolini nella terza stagione de Il Paradiso delle Signore. In seguito ha preso parte alle prime due stagioni di Prisma, nel ruolo dello zio Michele, e alla serie Ripley, produzione internazionale nella quale aveva interpretato un cameriere. Tra gli altri lavori televisivi figura anche Un’estate fa.

Al cinema aveva recitato in Finalmente l’alba, film diretto da Saverio Costanzo, e in Buen Camino, la commedia di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, nella quale interpretava Riccardo. Quest’ultimo progetto rappresentava una delle sue esperienze più recenti sul grande schermo.

Accanto alla recitazione davanti alla macchina da presa, Pompilio aveva coltivato una lunga esperienza teatrale. Attore di prosa e di commedia dell’arte, aveva interpretato anche Pantalone e si era dedicato alla scrittura, firmando monologhi e commedie. Un percorso articolato, costruito con dedizione e passione, che oggi viene ricordato insieme all’affetto di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.