Arnaud Denis, la drammatica storia dell’attore che ha scelto l’eutanasia

Arnaud Denis è morto a 43 anni in Belgio dopo aver scelto l’eutanasia. Tre anni di sofferenze e un ultimo messaggio: “Ero l’uomo più felice del mondo”

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IPA Arnaud Denis

Aveva soltanto 43 anni e un amore viscerale per il teatro, tanto da definirlo la sua ragione di vivere:Arnaud Denis, attore e regista francese, è morto il 22 settembre 2026 in Belgio dopo aver scelto di accedere all’eutanasia, al termine di quasi tre anni segnati da gravi problemi di salute, perdita progressiva dell’autonomia e sofferenze che lui stesso aveva descritto come ormai insopportabili.

Una decisione maturata nel tempo, dopo numerosi tentativi di trovare una cura e una spiegazione alla sua condizione. Poco prima della morte, Denis aveva affidato ai social un ultimo messaggio, nel quale aveva definito la sua scelta una “liberazione” al termine di “tre anni interminabili”.

Arnaud Denis, i problemi di salute e la speranza di guarire

La vita dell’attore era cambiata radicalmente nell’estate del 2023: il 17 luglio si era sottoposto a un intervento per un’ernia inguinale destra, durante il quale gli era stata applicata una protesi in polipropilene.

Denis aveva raccontato che, pochi giorni dopo l’operazione, erano comparsi dolori molto intensi accompagnati da nausea, tremori e diversi disturbi tanto che, nei mesi successivi, avrebbe perso 17 chili, mentre la sua quotidianità diventava sempre più difficile.

Cominciò così un lungo percorso tra visite, consulti e ricoveri: l’attore riferì problemi nell’alimentarsi, perdita di massa muscolare, difficoltà nel camminare, acufeni e disturbi della vista e collegava l’inizio della propria condizione all’impianto ricevuto durante l’intervento. È però importante sottolineare che non è stato scientificamente accertato un rapporto causale certo tra la protesi e l’insieme dei problemi di salute da lui riferiti.

Nel tentativo di trovare una soluzione, Denis arrivò persino negli Stati Uniti: dopo che un chirurgo aveva ipotizzato un’intolleranza al materiale della protesi, l’attore decise infatti di sottoporsi alla sua rimozione, affrontando personalmente una spesa di circa 40mila euro.

La speranza era quella di poter finalmente tornare alla vita di prima, ma le sue condizioni non migliorarono come desiderato e il suo stato di salute continuò a compromettere pesantemente la quotidianità.

Alla sofferenza fisica si aggiunse poi la sensazione, raccontata pubblicamente dallo stesso Denis, di non riuscire a trovare risposte nella medicina. Aveva riferito di essersi rivolto a numerosi specialisti senza ottenere una spiegazione soddisfacente e, nel suo ultimo messaggio, aveva utilizzato parole molto dure per descrivere la propria esperienza sanitaria.

Si tratta, naturalmente, della sua ricostruzione personale: non risultano accertamenti giudiziari che abbiano attribuito ai medici responsabilità per l’evoluzione della sua condizione.

La battaglia di Arnaud Denis e la decisione dell’eutanasia in Belgio

La sua esperienza personale era diventata anche una battaglia pubblica: Denis aveva fondato un collettivo dedicato alle persone che riferivano problemi dopo l’impianto di protesi per ernia e nel gennaio 2026 aveva presentato una denuncia contro ignoti per lesioni colpose.

La Procura di Parigi aveva successivamente archiviato il caso, spiegando che non era stato dimostrato scientificamente un nesso causale sufficientemente certo tra l’impianto e i problemi di salute dell’attore ai fini penali.

Il suo legale aveva però contestato la decisione e, appena quattro giorni prima della morte di Denis, aveva presentato una nuova denuncia con costituzione di parte civile.

Con il passare dei mesi Denis aveva perso sempre più autonomia: aveva inoltre parlato pubblicamente di encefalomielite mialgica in forma severa e già all’inizio del 2026 aveva raccontato di aver intrapreso un percorso per accedere all’eutanasia in Belgio.

Non si è trattato quindi di una decisione improvvisa: la legislazione belga prevede condizioni precise e una valutazione medica strutturata prima di consentire l’accesso alla procedura. Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Denis aveva seguito il percorso con tre medici a Namur. Nel suo ultimo messaggio ha ringraziato proprio le persone che lo avevano accompagnato in questa fase per l’empatia e la delicatezza ricevute.