Francesco Paolantoni, che studi ha fatto

Attore di cinema e di teatro, Francesco Paolantoni è da anni un amatissimo volto tv. Ma che studi ha fatto? La sua formazione è soprattutto artistica

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Ansa Francesco Paolantoni

A sei anni, tra le strade del Vomero, aveva già le idee chiarissime sul proprio futuro: sarebbe diventato attore. Francesco Paolantoni ha mantenuto quella promessa fatta da bambino e oggi resta tra i comici napoletani più amati dal pubblico televisivo. Che studi ha fatto prima di arrivare al successo? E qual è il suo titolo di studio? La risposta è nascosta (anche) nel suo carattere.

Francesco Paolantoni: titolo di studio e scuola di recitazione a Napoli

Napoletano classe 1956 (il compleanno cade il 3 marzo), figlio di un papà arrivato dalle Marche e di una mamma partenopea, Paolantoni ha chiuso il percorso scolastico con il diploma di scuola superiore. Sul nome dell’istituto le fonti restano vaghe. E a chi si domanda se Francesco Paolantoni sia laureato, la sua storia sa dire tutto da sola, perché dopo la maturità tutte le energie sono finite sul palcoscenico.

Da piccolo la sorella maggiore lo porta spesso al cinema e lui sogna di volteggiare come Fred Astaire o di fare a pugni alla Burt Lancaster. Il ballo, ammette con autoironia, era un terreno minato. A conquistarlo per sempre sono le commedie di Eduardo e i film di Totò, che gli indicano la strada della comicità.

La formazione vera arriva a diciannove anni, a metà degli anni Settanta, quando entra nella Scuola d’arte drammatica del Circolo Artistico di Napoli. Curiosamente, i primi passi da professionista li muove nel teatro impegnato, con un epilogo degno di uno sketch: durante l’allestimento de La figlia di Iorio di D’Annunzio allo Stabile di Torino, il giovane Francesco cede alla tentazione di far ridere i colleghi in scena. Lo mettono alla porta senza troppi complimenti.

Francesco Paolantoni da giovane: gli esordi tra fumetti, palcoscenico e tv

Ma c’è pure qualcosa che sanno in pochi. Per mantenersi, il futuro attore disegnava fumetti e li vendeva in via Toledo, attaccandoli con lo scotch al muro del Banco di Napoli. A sentire lui, era la prima bancarella del genere in città, e gli affari andavano pure bene. Il pubblico, in quegli anni, lo conquistava un passante alla volta. Un’istantanea che mostra il suo talento nell’arrangiarsi e il legame viscerale con le strade di casa, da cui ha sempre rifiutato di allontanarsi.

Seguono una decina d’anni nelle compagnie teatrali partenopee, poi il decollo: nel 1985 l’esordio sul grande schermo con Blues metropolitano, nel 1986 lo Zelig di Milano in coppia con Stefano Sarcinelli e, subito dopo, la consacrazione televisiva con Renzo Arbore in Indietro tutta. Da lì in avanti Mai dire Gol, Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, Quelli che il calcio, Che tempo che fa, fino all’avventura di Pechino Express 2026 al fianco dell’amico Biagio Izzo.

Curioso il destino di chi il mestiere l’ha imparato sui banchi di una scuola di recitazione. Nel 2005, nella fiction Grandi domani, Paolantoni ha interpretato il professor Virgilio Del Fiordo, che insegnava Storia dello Spettacolo in un’accademia per giovani artisti. Anni prima aveva rifiutato un’altra cattedra, quella di Caro maestro, pur di evitare sei mesi lontano da Napoli, con quel ruolo finì a Emilio Solfrizzi. All’epoca della fiction spiegò che per diventare artisti servono talento e tanta dedizione. A guardarlo oggi, con quell’aria da eterno ragazzo del Vomero, viene da pensare che quella lezione l’abbia imparata per primo.