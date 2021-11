Francesca Tocca frena Raimondo Todaro: niente secondo figlio in arrivo

È tornato l’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca e la loro vita sentimentale sembra finalmente essere tornata quella del passato. La sintonia ritrovata, ha permesso ai due di ricostruire il loro nucleo familiare e di vivere momenti bellissimi ed emozionanti. Tanti i progetti per il futuro immediato, ma non quello di allargare la famiglia. La ballerina, infatti, frena l’entusiasmo di suo marito.

Francesca e Raimondo, il desiderio di allargare la famiglia

Todaro non nasconde di essere al settimo cielo dopo un periodo burrascoso che lo aveva allontanato dalla sua Francesca. I due, infatti, si erano separati e, mentre lui mostrava un’intesa, poi rivelatasi innocente, con Elisa Isoardi, lei ha avuto una breve, ma intensa storia con Valentin Dumitru, ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Ora le cose tra loro vanno benissimo, tanto che Raimondo si è lasciato andare e intervistato da DiPiù ha espresso il desiderio di allargare presto la famiglia. Anche la bellissima Jasmine, figlia dei due ballerini, sognerebbe un fratellino o una sorellina. A frenare le voci di una probabile gravidanza alle porte, se non in corso, ci ha pensato però Francesca, che invece pone un freno all’entusiasmo del marito.

Francesca Tocca, niente secondo figlio con Todaro

Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Francesca Tocca ha espresso il suo pensiero con delle stories che tolgono ogni dubbio: non è incinta e, con Raimondo Todaro, non sta provando ad avere un altro figlio. E, con le sue parole, vuole mettere a tacere qualsiasi pettegolezzo presente e futuro:

Ho letto articoli su articoli con dichiarazioni mai espresse riguardo la nostra vita privata, non sono in dolce attesa e al momento non lo stiamo cercando. Ci tenevo a smentire queste dichiarazioni perché è un argomento così delicato, speciale e bello che in un futuro sarò io la prima ad essere felice di condividere con tutti voi.

Insomma, Francesca per il momento non ha in programma di allargare la sua famiglia e ha il pieno rispetto di suo marito, che ha ricondiviso le sua parole. I due si stanno invece godendo la ritrovata serenità. La Tocca cambierà presto idea, esaudendo così il sogno di Raimondo e Jasmine?