Francesca Tocca e Valentin Dumitru inseparabili: la dedica d’amore per il compleanno

Ci sono sentimenti che, quando si accendono, risplendono: l’amore tra Francesca Tocca e Valentin Dumitru sembra proprio rientrare tra questi. La loro storia sta andando davvero a gonfie vele e a confermarlo arrivano le stories su Instagram pubblicate da Dumitru nel giorno del compleanno della Tocca.

Nei video condivisi da Dumitru la coppia si mostra in atteggiamenti teneri tra carezze, sguardi accesi e tenerezze. I due vanno insieme in bici insieme, si fanno le coccole e sembrano più uniti che mai. A completare il quadro, già idilliaco, ci sono inoltre le parole di Valentin:

Non pretendo di più, non chiedo più niente al mondo. Auguri Iubire

Così scrive il ballerino, dando al mondo la riprova che la storia nata durante Amici 2020 non era una parentesi di passione, ma un vero e proprio amore destinato a maturare con il tempo. Certo, l’inizio era stato burrascoso: quando Dumitru confessò di avere una storia con lei in molti rimasero spiazzati perché, sulla carta, la ballerina era sposata da ben dieci anni con Raimondo Todaro e proprio con quest’ultimo ha avuto una figlia.

La stessa Tocca non prese bene la presa di posizione di Dumitru, smettendo di seguirlo su Instagram. Tuttavia, la loro separazione durò poco: tra foto pubblicate per sbaglio e segnali di riavvicinamento, i due continuavano a frequentarsi, mantenendo il massimo della privacy.

Questo fino a quando non è stato proprio l’ex marito della Tocca, Todaro, a fare una dedica su Instagram rivelando a tutti che il loro amore era finito senza alcun rancore, senza rimorsi né rimpianti. Anzi, lasciando dei sentimenti estremamente positivi:

Grazie a Francesca Tocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura.

Dopo questa attestazione di stima è apparso chiaro che non c’era alcun tradimento: l’amore tra la Tocca e Valentin è in realtà nato quando il matrimonio era già finito. A questo punto, la coppia è uscita allo scoperto e ha iniziato a mostrare la sua felicità. Che, ci auguriamo, non farà altro che crescere.