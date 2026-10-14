Francesca Senette, perché ha lasciato la tv per dedicarsi allo yoga

IPA Francesca Senette

Tutti se la ricordano in tv su Rete 4 mentre annuncia le principali notizie del giorno durante quello che era il Tg di Emilio Fede. Ma quella Francesca Senette appartiene al passato. Ora la giornalista televisiva ha lasciato il posto all’insegnante di yoga: una scelta che all’inizio le è stata imposta dalle circostanze, quando il suo contratto non è stato rinnovato, ma che oggi rivendica e di cui è felice, tanto da non avere nessuna nostalgia del passato.

La vita da giornalista di Francesca Senette

Nel corso della carriera da giornalista televisiva, Francesca Senette si è trovata ad annunciare alcuni dei fatti più decisivi dell’attualità dell’epoca, come l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, e a occuparsi di casi di cronaca nera come il delitto di Garlasco. Era una giornalista d’assalto, determinata e dalla personalità forte, capace di muoversi con sicurezza davanti alle telecamere. Le sue giornate erano frenetiche, tra dirette, riunioni, ospiti e interviste. Ed era difficile conciliare la vita privata con i tanti impegni professionali.

Dopo gli esordi nella stampa locale e nell’emittente lombarda Antenna 3, la svolta è arrivata con l’approdo al Tg4, dove diventa uno dei volti più riconoscibili del telegiornale. Sono anni intensi, durante i quali impara a gestire la pressione della diretta e a confrontarsi con un pubblico sempre più ampio. Tutto sembra procedere in linea retta, con una carriera ben avviata e destinata solo a confermarsi sempre più.

Il contratto non rinnovato e la nuova vita

Per otto anni Francesca Senette è stato un volto di punta del Tg4, prima di passare a Rai 2, dove conduce Italia allo specchio, un programma pomeridiano dedicato all’attualità e ai temi sociali. L’esperienza, tuttavia, dura poco: dopo una sola stagione non viene riconfermata. All’improvviso le viene comunicata dall’azienda la decisione di non rinnovare il contratto e la sua vita cambia dal mattino alla sera. Non è stato facile affrontarlo perché tutti i suoi equilibri si sono spostati, il telefono ha smesso di squillare e molte delle persone che affollavano la sua vita sono scomparse. Ma lei ha reagito con tenacia, continuando a bazzicare la tv in altre reti e in altri ruoli, fino all’addio definitivo per dedicarsi alla sua nuova grande passione: lo yoga.

La nuova vita con lo yoga

Si dice che quando si chiude una porta si apre un portone, e per Francesca Senette è stato proprio così. Quella che sembrava la fine di una carriera si è rivelato invece un nuovo inizio. Con il tempo infatti, il rapporto con la televisione cambia. Smette di inseguirla, e la sua attenzione si sposta progressivamente verso il benessere e lo yoga, senza rinnegare la formazione giornalistica e l’esperienza maturata davanti alle telecamere.

Nel suo lavoro di istruttrice di yoga, life coach e divulgatrice motivazionale utilizza le stesse competenze di quando era in tv: determinazione, tenacia, capacità di comunicare e di coinvolgere. Solo che le applica in contesto diverso, rivolto alla cura e all’attenzione verso di sé. I risultati sono premianti, perché le sue lezioni sui social sono seguite da una community di 80 mila persone. Guardano al passato, ora ha cambiato totalmente mind set: da importanza a cose diverse, è più consapevole e grata. In una parola: felice.