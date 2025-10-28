Francesca Fialdini: “A Ballando ho la testa fra le nuvole. Mi spiace passare per maestrina”

Altro che "perfettina", Francesca Fialdini è una di noi con la testa tra le nuvole e qualche strafalcione nel curriculum. E su Ballando con le Stelle...

IPA Francesca Fialdini col Maestro Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle

Dal salotto di Da noi… a ruota libera alla pista di Ballando con le Stelle. Con la grazia che da sempre la contraddistingue, Francesca Fialdini sta affrontando la sua nuova avventura televisiva come si addice a un’Apuana DOC: schiva, riservata, grande lavoratrice, per usare termini che lei stessa ha menzionato nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ma c’è di più dietro questa aura di “perfezione”, sulla quale tra l’altro ha qualcosa da ridire.

L’imperfetta Francesca Fialdini

Tra un passo di valzer e giudizi affilati, Francesca Fialdini ha scelto di smantellare quell’immagine di eccessivo rigore che la accompagna da anni. Non che il rigore sia caratteristica da evitare, s’intende. Per costruire una carriera come la sua anche quello è necessario, come lo sono impegno e dedizione, passione e voglia di farcela.

Fialdini ha reso orgogliosa l’amata nonna Giannina, alla quale aveva promesso che un giorno avrebbe dato le notizie in TV. Ma ha reso orgogliosa anche sé stessa, seppur con quell’aura di “perfezione” che le incollano addosso. Ed è più che apprezzabile che, nella sua ultima intervista al Corriere della Sera, abbia deciso di mettere in evidenza i propri difetti, gli strafalcioni fatti agli esordi, anche le difficoltà che sta vivendo a Ballando con le Stelle.

“Ricordo un’intervista a un giornalista sulla guerra in Afghanistan. Mi rispose dal bagno. E in onda tirò lo sciacquone”, racconta. E ancora: “Ero inviata sul campo alla Partita del Cuore, quando presentava Frizzi. Intervistai Simone convinta che fosse suo fratello Pippo. Giustamente mi smentì in diretta. Volevo sparire… non mi hanno più chiamato”.

Altro che “perfettina” e “prima della classe”, neanche sulla pista di Ballando: “Non lo sono per niente, sul lavoro cerco di essere all’altezza di chi ho davanti e del pubblico. Mi preparo, certo. Mi spiace passare per maestrina. Nel privato sono il contrario, mi lascio uno spazio di caos. Distratta, mi scordo di pagare le bollette. (…) Non sa quante volte dimentico la coreografia, ho la testa fra le nuvole. Le regole mi piacciono fino a un certo punto, più che altro le mie. Di fondo resto un’anarchica. Mai ballato prima, in discoteca ci sono andata una volta, a 17 anni, in Versilia”.

Il rapporto con Giovanni Pernice e la “gelosia” di Bianca Guaccero

Se di Ballando con le Stelle si parla, non si può che prendere un argomento tanto caro agli amanti del gossip televisivo: il rapporto Maestro-ballerina. Quest’anno a Francesca Fialdini è toccato il bello (e bravo) Giovanni Pernice, vincitore lo scorso anno con una Bianca Guaccero in versione danzatrice che fa ancora venire gli incubi alla concorrenza.

Un mostro di bravura la Guaccero, che ha anche fatto breccia nel cuore del suo Maestro, col quale vive una relazione sentimentale ormai da quasi un anno. Che la presenza della Fialdini possa creare qualche scossone all’interno della coppia e far ingelosire la collega? Se lo farà è solo nella mente dei malpensanti, assicura la conduttrice: “Ma va, Bianca è una delle colleghe a cui voglio più bene. E poi Giovanni è più piccolo di mio fratello, dai. Bello e simpatico, ma noi due parliamo di cose quotidiane come il male ai piedi o i disturbi all’intestino, può stare più che serena”.

Senza contare che, per sua stessa ammissione, c’è qualcuno nella sua vita: “Sono innamorata. È una storia antica e nuova al tempo stesso”. Ma l’identità resta top secret…