Fiorello: “Torno a Sanremo 2021 per svelare le misure di Amadeus”

editato in: da

Sanremo 2020, i top e i flop del Festival di Amadeus

Fiorello potrebbe tornare, insieme ad Amadeus, già confermato, a Sanremo 2021.

A rivelarlo è lo stesso showman, in diretta su Instagram con Nole Djokovic, campione di tennis e suo grande amico, che gli faceva i complimenti per l’ultimo Festival in cui ha coadiuvato l’amico Amadeus nella conduzione.

“Amadeus mi ha chiamato e mi ha chiesto ‘lo facciamo di nuovo?’. E io ci sto pensando, tutto qua”.

E ha poi aggiunto: “Il Festival di Sanremo è stata l’ultima cosa bella e serena andata in onda prima che arrivasse il Coronavirus, e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo”.

D’altronde Fiorello già da giorni su Twitter scherza sull’argomento, rivelando come “Ama” lo stia pressando sul tema. In un tweet del 20 aprile scorso scriveva: L’ho sempre detto io:”Amadeus è un pazzo”. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo :”Ha sbagliato numero!. #Sanremo2021″.

Mentre su Instagram, postando foto della scorsa edizione, scrive: ” Mi manda foto ogni giorno, lo Stalker”

E sempre su Twitter, il 22 aprile 2020, scrive ironicamente: “Sappi caro il mio presentatore, che se mi fai tornare a #sanremo2021

Appena sul palco svelerò le tue misure… ricordati di Ibiza e Riccione. Ti ho in pugno .. cioè nel senso .. che… ok.. #amadeus”.