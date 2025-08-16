Chi è Federica Masolin, giornalista sportiva e volto di Sky Sport

IPA La giornalista Federica Masolin

Federica Masolin è una delle figure più apprezzate del giornalismo sportivo italiano. La sua è una profonda passione per lo sport, che le ha consentito di diventare un volto familiare per milioni di telespettatori, in particolare grazie al lavoro per Sky Sport. Professionalità e competenza, oltre che determinazione, sono caratteristiche che l’hanno sempre accompagnata sin dagli studi e dagli esordi sul piccolo schermo.

Origini e studi

Classe 1985, Federica Masolin è nata a Milano ma vanta origini friulane. Sin da giovanissima ha le idee chiare: consegue la laurea in Lettere Moderne con indirizzo per le nuove telecomunicazioni, percorso che le ha fornito le competenze fondamentali per la sua futura carriera giornalistica. Ma non solo.

La Masolin parla correntemente ben quattro lingue e, oltre a quella per lo sport, sin da giovanissima coltiva la passione per la danza classica.

La carriera dalla Formula 1 alla Champions League

La carriera di Federica Masolin prende il via nel 2009 quando, dopo collaborazioni con varie testate giornalistiche, approda a Sky Sport. Qui inizia a lavorare come inviata per il volley e successivamente come conduttrice, affinando le conoscenze su numerosi sport, in particolare sul calcio italiano e internazionale.

Non a caso si occupa di eventi di risonanza mondiale, tra cui le Olimpiadi estive di Londra nel 2012 e quelle invernali di Sochi nel 2014. Nel 2013 assume la direzione di Sky Sport24, mentre il 2014 segna il suo ingresso nel prestigioso mondo della Formula 1, sempre per Sky Sport. Per un decennio è il volto delle gare automobilistiche, conducendo in diretta dal paddock tutti gli appuntamenti principali dei Gran Premi.

Nel 2024 la giornalista intraprende una nuova sfida professionale, lasciando il mondo dei motori per dedicarsi al calcio, in particolare alla Champions League.

La sua professionalità e autorevolezza sono ampiamente riconosciute, culminando nel 2017 nel titolo di miglior giornalista femminile dell’anno, assegnato da Telegiornaliste.com. Talvolta etichettata per la sua bellezza come “una delle giornaliste sportive più sexy d’Italia”, Federica Masolin ha sempre sottolineato con fermezza come la “competenza” sia l’antidoto più efficace ai cliché sessisti.

L’amore per il compagno e la gioia della maternità

Sempre molto riservata in merito alla sua vita privata, sappiamo che Federica Masolin è legata da cinque anni al suo compagno, lontano dal mondo della televisione e dello sport. Ne ha parlato a Stasera c’è Cattelan: “Mi dà equilibrio. E anche se non fa il mio lavoro, capisce molto bene le problematiche, tra cui il fatto di non esserci mai nel weekend. Mi accetta per quella che sono. Siamo anche diversi, io sono un po’ sconclusionata e odio pianificare, ma lui è più preciso e mi aiuta a tenere il punto”.

Nel 2025, la notizia più bella. Sempre nel programma di Alessandro Cattelan, la Masolin annuncia di essere in dolce attesa della sua prima figlia con un simpatico “tifo reveal” in diretta televisiva e una pioggia di coriandoli bianchi e neri in omaggio all’Udinese, la squadra amata dal nonno.

La bambina nasce il 15 agosto, donando grande gioia alla giornalista e al compagno. “Buon Ferragosto, non saremo al mare ma… pieni d’amore”, scrive a corredo della prima foto da mamma condivisa sul suo profilo Instagram, dove riceve tanti commenti da colleghi e amici, oltre che dai fan.