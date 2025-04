“Stasera c’è Cattelan verso la cancellazione”: cosa succede

Fonte: IPA Alessandro Cattelan

Ci sarebbe in ballo un’ipotesi “cancellazione” per il programma condotto da Alessandro Cattelan, ovvero Stasera c’è Cattelan. Al momento, la Rai starebbe valutando se mettere un punto allo show, arrivando quindi alla “soppressione”. Ma quali sono i motivi? Non ha aiutato di certo la chiusura di stagione di Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino, che dava un bel traino in termini di share: ecco cosa sta succedendo.

Stasera c’è Cattelan verso la cancellazione?

A dare notizia dell’ipotesi cancellazione per Stasera c’è Cattelan, il programma di Alessandro Cattelan, è il sito Davide Maggio con un gioco di parole: “Stasera non c’è Cattelan su Rai”. Proprio così: al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma, secondo quanto riportato, la Rai starebbe valutando di chiudere il late show, che sarebbe in bilico a causa del crollo degli ascolti. Ma non è l’unico segnale a far propendere per questa strada: si è anche passati da tre serate a settimana a una soltanto.

Ora, però, manca il traino, di fatto: la puntata di Stasera c’è Cattelan che andava in onda dopo Stasera tutto è possibile riusciva a ottenere uno share abbastanza alto: se nella puntata dell’8 aprile si è registrato uno share del 10.9%, quella del 15 aprile è crollata al 4.9%. Di certo parliamo di una variazione da tenere sott’occhio e che potrebbe portare, così, alla chiusura dello show di Cattelan, che comunque “costa” in termini economici. Ma il conduttore è già pronto a rilanciarsi con Italia’s Got Talent.

Alessandro Cattelan a Italia’s Got Talent

Al netto della probabile cancellazione di Stasera c’è Cattelan (che dispiace, ma mai dire mai, soprattutto quando si parla di televisione), Alessandro Cattelan è già impegnato in veste di giudice di Italia’s Got Talent, lo show che andrà in onda su Disney+. Una nuova sfida per il conduttore, che va così a sostituire Khaby Lame, il TikToker che ha conquistato il mondo intero. Il periodo non è stato dei migliori per Cattelan: al di là di Stasera c’è Cattelan, infatti, anche la co-conduzione al Festival di Sanremo durante l’ultima serata (al fianco di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi) è stata molto “tirata”, visti i numerosi Big in gara.

“Penso di essere grande per età anagrafica, per acciacchi fisici, per responsabilità familiari. Ho 23 anni di carriera alle spalle, non mi sento giovane ma trovo che sia una parola carina, sempre meglio che vecchio”, aveva detto in una recente intervista, poco prima dell’inizio di Sanremo Giovani, il talent che ha condotto su Rai2 (fatta eccezione per la finale, che è andata in onda su Rai1 il 18 dicembre).

Spesso abbiamo sentito il suo nome associato, del resto, al Festival stesso, ma lui è convinto che non lo condurrà mai: “Credo che Sanremo non lo condurrò mai, per vari motivi. Probabilmente sarei anche in grado di farlo ma non sono convinto che sarei la persona giusta: serve essere bravi ma anche molto ‘larghi’. E io mi sento più in una nicchia, per il mio modo di comunicare. Del resto Sanremo non è necessariamente il punto di arrivo per una carriera, vorrei uscire da questo equivoco”.