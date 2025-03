Fonte: IPA Federica Camba

Federica Camba è una talentuosa cantante, impegnata nel corso degli anni in numerosi progetti. Nel 2025, ad esempio, è parte del cast di Pechino Express, fianco a fianco con il marito Scintilla. Insieme hanno formato la coppia degli Spettacolari. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Chi è Federica Camba, la carriera

Nata il 14 luglio 1974 a Roma, ha scelto Federica Camba come nome d’arte ma all’anagrafe si chiama Federica Fratoni. La Capitale ha fatto parte della sua vita in giovanissima età e poi da adulta. Nel mezzo, infatti, ci sono stati due trasferimenti chiave.

A soli 12 anni è andata a vivere a Cagliari con la sua famiglia, per poi scegliere da sé Milano come città nella quale tentare l’assalto al mondo discografico. Ha preso parte a numerose serate e piccoli concerti, facendosi le ossa. La grande chance durante la faticosa gavetta le è stata poi data da Laura Pausini. La celebre star internazionale ha infatti deciso nel 2000 di incidere Jenny e Anche se non mi vuoi, scritti proprio da Federica Camba (in collaborazione con Giuseppe Dati).

Nel 2003 ha firmato un contratto con la Warner Chappell, prendendo parte al Tour di Gianni Morandi nel 2005. In quell’occasione ha portato sul palco la sua L’amore non è. Ha saputo ritagliarsi un ruolo in questo complesso mondo artistico, lavorando come autrice e produttrice con numerosi artisti:

Umberto Tozzi;

Gianni Morandi;

Alessandra Amoroso;

Annalisa;

Emma;

Anna Tatangelo;

Valerio Scanu;

Marco Masini;

Luca Carboni;

Elodie;

Nek;

Max Gazzé;

Marco Carta.

Nel 2010 è uscito il singolo Magari oppure no, seguito dalla pubblicazione di due album, il primo omonimo e il secondo dal titolo Uno più uno fa mille. Ha poi fondato Unopiuunofamille Publishing Srl, al fianco di Daniele Coro, gettandosi pienamente nel mondo delle produzioni musicali.

Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con Il confronto, scritta per Marco Masini.

Federica Camba e Scintilla, vita privata

Federica Camba ha avuto una lunga relazione con Daniele Coro, con il quale ha fondato la citata etichetta discografica. I due hanno avuto una figlia, Nina, ma la storia si è interrotta e la cantante si è rifatta una vita.

Al suo fianco c’è oggi Gianluca Fubelli, comico noto come Scintilla, con il quale ha partecipato a Pechino Express 2025. I due sono sposati dal 2023 ma il loro amore ha origini lontane. Si erano infatti incontrati per la prima volta 10 anni prima di frequentarsi. Al tempo lui era ancora uno dei comici di Colorado. La vita li ha poi portati a incontrarsi nuovamente, frequentandosi e innamorandosi. Oggi vivono a Milano e tentano di stare alla larga dal gossip.

Lui infatti ne ha già avuto più di un assaggio in passato. È stato infatti legato dal 2017 al 2020 all’ex “pupa” Elena Morali. Dopo la partecipazione di quest’ultima, si era molto parlato del triangolo amoroso con Daniele Di Lorenzo.

Acqua passata e con Federica Camba le cose vanno al meglio. Per lei Fubelli è cambiato radicalmente, come dimostra la “follia” organizzata per la proposta di matrimonio nel 2022: “Ho noleggiato la sala di un cinema. Le avevo detto che dovevo fare un cortometraggio. Avevo invitato una quarantina di amici e alla fine del corto sullo schermo è apparsa la scritta ‘la promessa di matrimonio è oggi’. Si sono accese le luci e c’ero io con l’anello”.