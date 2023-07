Fabrizio Corona, in arrivo il suo giornale di gossip: il primo grande scoop

Fonte: IPA Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, agguerrito più che mai, è pronto a dar battaglia al mondo dell’editoria italiana. Il re dei paparazzi ha annunciato – con ulteriori dettagli attesi in serata – il lancio di un canale Telegram di approfondimento gossipparo, cui sarà possibile abbonarsi a partire da 5,99 euro al mese. Il canale della piattaforma social, attivo da domani giovedì 6 luglio, sarà legato a un nuovo sito web che dovrebbe avere il suo debutto nel mese di settembre.

Una nuova testata di gossip gestita da colui che del pettegolezzo è stato il re per anni e che, ancora oggi, continua a spaventare i vip dello Stivale con le sue rivelazioni al vetriolo. E se Dagospia di Roberto D’Agostino è stato definito dal New York Times il giornale di cronaca rosa più affidabile d’Italia, è proprio a questo che Corona vuol fare concorrenza, con il benestare di D’Agostino che commenta: “Finalmente avremo una feroce concorrenza”.

Il primo grande scoop del giornale di Fabrizio Corona

Che la nuova testata di Fabrizio Corona farà tremare anche i più irreprensibili tra i personaggi dello spettacolo lo si capisce già dalla prima, inaspettata e succosa, rivelazione del paparazzo senza peli sulla lingua. Ilary Blasi aprirà un canale OnlyFans: ecco quel che ha dichiarato, dandolo per certo, Corona appena indossate le vesti di giornalista del pettegolezzo.

Dando ormai come cosa fatta l’allontanamento della conduttrice da L’Isola dei Famosi, Corona scrive che l’ex moglie di Francesco Totti, è pronta a lasciare Roma per trasferirsi negli Stati Uniti, a Las Vegas. E qui, sembra si dedicherà alla produzione di contenuti personalizzati da vendere ai fan. Niente di sexy, non esageriamo. Si tratterà piuttosto di messaggi ad personam, auguri di compleanno e simili, accessibili ai fan a fronte del pagamento di un abbonamento mensile.

Le rivelazioni sul futuro della televisione italiana

Come antipasto al nuovo canale Telegram e, nei prossimi mesi, alla nuova rivista di gossip, Fabrizio Corona ha condiviso con i follower su Instagram un lungo, corposo (e a tratti incomprensibile) flusso di coscienza riguardo i grandi cambiamenti che si attendono nel mondo della televisione italiana. In particolare, per quel che riguarda il palinsesto di Mediaset, messo sotto sopra da Pier Silvio in seguito alla morte del patron Silvio Berlusconi.

Prendendosi il tempo di parafrasare e decifrare la storia di Corona, si può intuire che, stando a quanto afferma l’ex marito di Nina Moric: il mondo di Barbara D’urso non esiste più (e questa era notizia già nota e commentata anche dalla diretta interessata), così come è giunta definitivamente a termine anche l’era di Fabio Fazio, per lo meno sulle reti Rai. Bianca Berlinguer passa clamorosamente a Mediaset, mentre Veronica Gentili condurrà Le Iene, scalzando Belen Rodriguez, che dell’appassionato informate è l’ex fidanzata.

Il giornalista che non le manda a dire, ma spesso farebbe meglio, Filippo Facci avrà una sua striscia pomeridiana su Rai2 e l’ex vippone Tommaso Zorzi, assieme a qualcuno che Corona definisce “radical gay”, si rintanerà in “un mondo di business tutto loro”. Selvaggia Lucarelli potrebbe essere prossima concorrente di Temptation Island con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, da Corona definito “il suo Fedez”. “Voi del settore sapete cosa fare?” conclude il paparazzo. “Io sì” afferma laconico a chiusura del post rivelatore.