Chi è Fabio Mancini, il modello di Armani ospite a le Iene

Fabio Mancini è il super modello di Armani e volto del brand che ha commosso tutti con il suo monologo a Le Iene.

Fabio Mancini è il super modello che alle Iene ha ricordato Giorgio Armani. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata quando era giovanissimo proprio grazie a Re Giorgio e gli ha permesso di diventare uno dei modelli più famosi al mondo.

Chi è Fabio Mancini

38 anni, Fabio Mancini è un top model internazionale, per quindici anni è stato il volto di Armani e il testimonial di numerose linee del brand. Entrato nella top dei 25 modelli più sexy al mondo, ha lavorato in giro per il mondo con fotografi del calibro di Oliviero Toscani, Bruce Weber e Giovanni Gastel. Nato da padre italiano e da madre italo-indiana, Fabio

Ospite de Le Iene, Fabio Mancini ha rivelato di aver iniziato a lavorare come modello proprio grazie a Giorgio Armani. All’epoca era giovanissimo e lavorava come commesso, si sentiva perso dopo la separazione dei genitori e stava ancora cercando il suo posto e il suo scopo di vita.

“Quando per la prima volta ho incontrato lo sguardo del signor Armani – ha raccontato a Le Iene – ero un ragazzino di 18 anni che brancolava totalmente nel buio e poco dopo la separazione dei miei genitori mi sentivo perso, senza punti di riferimento; lavoravo e stavo cercando il mio posto nel mondo. Il maestro mi ha visto, non ha visto solo il mio aspetto, ha visto la mia solitudine, la mia completa fragilità e soprattutto le mie paure. Mi ha insegnato a trasformarle in forze e improvvisamente mi sono trovato da un giorno all’altro a sfilare con lui in tutto il mondo”.

Così da un giorno all’altro Fabio Mancini si è ritrovato a sfilare per i brand internazionali più famosi, volando ovunque per rappresentare in passerella il brand Armani.

Fabio Mancini ricorda Giorgio Armani

Stilista e imprenditore capace di rivoluzionare la moda, Giorgio Armani ha lasciato il segno nella vita di moltissime persone. Scomparso a 91 anni, Re Giorgio ha sempre considerato più importante l’interiorità rispetto all’esteriorità. “Mi ha insegnato a esser una persona migliore per me stesso e per gli altri – ha detto Mancini nel suo monologo a Le Iene -. Mi diceva sempre: “Fabio ricordati che la bellezza del cuore varrà un giorno di più di quella estetica e l’abito migliore che indosserai non sarà il tuo ma solo te stesso”. Le sue parole risuonano oggi in quel messaggio d’amore che trasmetto proprio ai più giovani, agli altri. Ed è lo stesso messaggio che che un padre dovrebbe rivolgere a un figlio e che il signor Armani ha trasmesso a me”.

Un insegnamento che Armani ha voluto lasciare anche alle star che hanno sfoggiato nel tempo i suoi abiti, come Laura Pausini che dal grande designer ha ricevuto un ultimo abito e una lettera in cui parlava del look e della necessità di usare un solo colore – il nero – per far emergere la propria personalità. “Per me è stato un grande onore conoscere un re, ciò che mi ha insegnato e donato ha un valore inestimabile nel mondo che stiamo vivendo oggi”, ha svelato la cantante.