Fulco, la compagna è incinta: l’ex della Chiabotto avrà una bambina

Fabio Fulco, proprio come la sua ex fidanzata Cristina Chiabotto, sta per scoprire la gioia di diventare genitore. A 50 anni diventerà padre di una bambina, la sua compagna Veronica Papa è infatti incinta di sette mesi. Una grandissima gioia per l’attore, che stava quasi per rinunciare all’idea di cullare un suo bambino fra le braccia.

Ad annunciare la gravidanza di Veronica, è stato proprio Fulco, che intervistato dal settimanale ‘Chi’ ha rivelato anche il sesso del nascituro e i retroscena sul suo fidanzamento con l’attuale compagna, più giovane di lui di ben 25 anni.

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Fulco è tornato, seppur non direttamente, a parlare della fine della relazione con Cristina Chiabotto, con il quale è stato fidanzato per circa dodici anni. Ha infatti ammesso che, prima di incontrare Veronica, era disilluso, demoralizzato dal punto di vista affettivo e, soprattutto, rassegnato a restare da solo. Ma si sa, la vita sa sorprendere proprio nei momenti più inaspettati, ed è stato allora che l’attore ha ritrovato il grande amore nella modella Veronica Papa.

Fulco, così, ora realizza anche il suo desiderio di creare una famiglia tutta sua. La sua reazione, quando ha saputo di star per diventare padre per la prima volta, è stata di grande gioia. Ha infatti dichiarato di aver pianto dalla commozione per circa tre giorni. Sia Veronica che Fabio erano convinti, inizialmente, di aspettare un bambino che avrebbero chiamato Giovanni Paolo. La cicogna, invece, porterà loro una bambina di cui, per adesso, non hanno ancora rivelato il nome.

Ciò che è certo, è che Fulco sarà molto protettivo nei confronti di sua figlia di cui è già follemente innamorato. Ma i progetti dell’attore sono solo all’inizio: ha intenzione di sposare la sua Veronica e di diventare padre almeno una seconda volta.

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, dopo 12 anni di relazione, hanno preso due strade diverse. Entrambi hanno finalmente trovato la loro felicità e se lei si è sposata con Marco Roscio, lui è ora sereno tra le braccia di Veronica Papa. Un piccolo filo del destino torna però ad unirli: entrambi, quasi contemporaneamente, diventeranno genitori di una bambina. Come chiameranno le loro figlie?