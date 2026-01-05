Evangeline Lilly, star di Lost: “Danni cerebrali dopo l’incidente su una roccia”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Evangeline Lilly, star di Lost, svela di aver subito un grave danno cerebrale dopo un incidente alle Hawaii in cui ha colpito violentemente con il viso una roccia. L’attrice canadese ha raccontato in un video su Instagram di aver ricevuto una diagnosi, dopo quella caduta, che la porterà nei prossimi mesi a lottare per recuperare tutte le funzionalità cerebrali.

L’incidente e i danni cerebrali: il racconto di Evangeline Lilly

Nella clip postata su Instagram, Evangeline Lilly ha il volto tumefatto. L’attrice porta ancora i segni dell’incidente avvenuto mentre si trovava in vacanza alle Hawaii con una caduta fatale su una roccia. Da allora la vita della protagonista di Lost è cambiata per sempre.

“Il verdetto è arrivato… ho danni cerebrali da trauma cranico – ha annunciato sui social -. È rassicurante sapere che il mio calo cognitivo non è solo dovuto alla perimenopausa, ma è difficile accettare che sarà una battaglia in salita cercare di invertire le carenze”.

L’attrice 46enne ha poi svelato che il recupero sarà lungo e difficile, ma che è pronta a intraprendere questa battaglia. “Il mio lavoro ora è capire l’entità dei danni con l’aiuto dei medici e intraprendere un lungo cammino per recuperare”, ha concluso.

Chi è Evangeline Lilly, la carriera e la vita sentimentale

Nome completo Nicole Evangeline Lilly, l’attrice è nata il 3 agosto 1979 a Fort Saskatchewan, in Alberta, Canada. Cresciuta in una famiglia in cui il padre insegnava economia domestica e la madre gestiva un asilo, Lilly ha sviluppato sin da giovane una forte determinazione. Si è diplomata con ottimi voti e ha studiato relazioni internazionali all’università, portando avanti al contempo lavori come cameriera, assistente di volo e persino meccanica per contribuire alle spese universitarie.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quasi per caso dopo essere stata notata da un agente mentre camminava per strada. Da lì sono arrivate piccole parti come comparsa in serie televisive e film, prima di ottenere la svolta definitiva. Il vero trampolino di lancio infatti è arrivato nel 2004 con il ruolo di Kate Austen nella serie di culto Lost che le ha regalato fama globale e numerose nomination, tra cui quella per il Golden Globe come Miglior Attrice in una Serie Drammatica.

Dopo Lost, Lilly ha ampliato il suo raggio d’azione nel cinema, interpretando l’elfa guerriera Tauriel nella saga Lo Hobbit di Peter Jackson e soprattutto entrando nell’universo Marvel come Hope van Dyne nei film Ant‑Man a partire dal 2015 e nei sequel. Accanto alla carriera cinematografica, Evangeline ha coltivato altre passioni. È infatti autrice della serie di libri per bambini The Squickerwonkers e si è impegnata in opere umanitarie in diversi Paesi.

La vita sentimentale di Lilly è stata seguita con curiosità dai fan, anche se lei ha sempre cercato di mantenere la privacy. Nel 2003 ha sposato il giocatore di hockey canadese Murray Hone, ma il matrimonio è durato poco più di un anno prima del divorzio nel 2004. Subito dopo ha avuto una relazione di diversi anni con il collega Dominic Monaghan, conosciuto sul set di Lost. Dal 2010 invece è legata a Norman Kali, un assistente di produzione conosciuto sempre durante le riprese di Lost alle Hawaii. Insieme hanno costruito una famiglia lontano dai riflettori di Hollywood. Il 23 maggio 2011 è nato il loro primo figlio, seguito il 23 ottobre 2015 da una seconda figlia.

