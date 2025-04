Eva Longoria, il primo bikini di stagione è animalier: a 50 anni è sempre la più bella

Eva Longoria ha pubblicato sui social uno scatto in bikini, mettendo in mostra un'invidiabile forma fisica

Fonte: IPA Eva Longoria

Il primo bikini della stagione? Nel segno dell’animalier. Almeno per Eva Longoria. L’indimentiabile protagonista di Desperate housewives ha infatti condiviso sui social uno scatto in piscina, in cui appare in perfetta forma fisica fasciata in un audace due pezzi leopardato.

Il primo bikini di Eva Longoria

L’estate è sempre più vicina, ed Eva Longoria ha scelto di giocare d’anticipo pubblicando uno scatto in bikini sui suoi social. L’attrice statunitense, 50 anni, è apparsa in perfetta forma nel suo costume animalier, a cui ha abbinato un cappellino da baseball nero con la scritta “Tequila Casa Del Sol”. Ad accompagnare lo scatto, la didascalia “Life lately” (La vita nell’ultimo periodo): nel carosello sono infatti presenti una serie di scatti che ritraggono alcuni momenti della quotidianità della star, incluse delle immagini dal backstage del suo ultimo film Alexander e il suo terribile viaggio.

A catturare l’attenzione dei follower, ad ogni modo, sono stati gli addominali scolpiti della Longoria, che nel suo primo beach look di stagione ha messo in evidenza una forma fisica a dir poco invidiabile. E, nonostante siano passati ormai 20 anni da quando esordì sul piccolo schermo nei panni di Gabrielle Solis, sembra essere riuscita a fermare il tempo: allora come oggi Eva è bellissima e tonica, ed è pronta a godersi la stagione estiva.

La perfetta silhouette dell’attrice non è ovviamente passata inosservata, e in molti hanno commentato il post con complimenti e apprezzamenti: “Non sono mai apparsa così bella e giovane in tutta la mia vita. E ho solo 26 anni”, ha ironizzato una fan; “Non sei cambiata di una virgola”, ha ribattuto un’altra. E, scorrendo i post sul profilo social della star, non si può che dar loro ragione.

Eva Longoria e il suo rapporto con la bellezza

Nonostante sia considerata una delle donne più belle del mondo, Eva Longoria ha raccontato di non essersi mai sentita un sex symbol. In particolare, parlando della sua famiglia, si è descritta come un “brutto anatroccolo”: “Facevo la parte del clown perché non ero bella. Le mie tre sorelle si somigliano, sono tutte bionde. Io sapevo di non essere quella carina a casa e ho pensato: ‘Ok, non sono quella carina, allora sarò quella divertente. Sarò quella intelligente'”, ha raccontato in una recente intervista la star di Desperate housewives.

Pur coltivando intelligenza e simpatia, ad ogni modo, Eva non ha mai smesso di prendersi cura anche del suo aspetto: oltre ad essere una brava giocatrice di padel, l’attrice dedica dai 30 ai 60 minuti al giorno all’attività fisica. “Ero un’istruttrice di aerobica all’università, ero un’allenatrice. La mia laurea è in chinesiologia, quindi lo sport è sempre stato parte della mia vita. Non è qualcosa che semplicemente faccio, è proprio parte della mia vita”, ha raccontato ancora la diva.

Guai, però, a parlare di dieta: “Non credo nelle restrizioni a tavola. Basta un po’ di moderazione e buon senso. Amo il pesce, il pollo, e le verdure. Ma, essendo cresciuta in una famiglia messicana, preferisco le tortillas al pane”. La sua fortuna? “Non essere una persona golosa. Preferisco un bicchiere di vino”.