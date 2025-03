Eva Longoria, 10 look glamour e sensuali che hanno fatto la storia

Eva Longoria è senza dubbio una delle protagoniste più amate dei red carpet: capace di sorprendere sempre con i suoi look super glamour, raffinati ma anche decisamente sensuali, l’attrice ama indossare abiti a sirena che esaltano le sue forme e non disdegna le trasparenze che riserva agli eventi più importanti. Ad esempio, in occasione del Festival di Cinema di Venezia del 2024, e in particolare per partecipare alla serata del AmFar, Eva Longoria ha sfoggiato un look audace, scintillante e super trasparente firmato Alberta Ferretti composto da un body e da una lunga gonna vedo-non vedo che le ha conferito un’allure elegante e super femminile.