Ramazzotti spensierato con Aurora. E la Morise volta pagina pensando al futuro

Eros Ramazzotti è sempre al centro dell’attenzione dei suoi fan e degli appassionati di gossip che, dopo la storia con Marica Pellegrinelli, vorrebbero solo poterlo vedere felice al fianco di un’altra donna. A rendere spensierato il cantante, però, ci pensano i suoi figli.

Solo qualche giorno fa, Eros Ramazzotti si era lasciato andare ad uno lungo sfogo durante un’intervista al programma di Rai Radio Due I Lunatici, in cui aveva dichiarato di essere preoccupato sull’idea che i suoi figli avrebbero potuto farsi sui tanti flirt a lui attribuiti da quando si è lasciato con Marica Pellegrinelli.

All’orizzonte, per lui, non sembra esserci, infatti, nessun grande amore. Nel frattempo si gode attimi di spensieratezza con Aurora, nata dalla relazione con Michelle Hunziker, Gabrio Tullio e Raffaella Maria, frutto della storia con Marica Pellegrinelli. Ed è proprio la primogenita che ha condiviso, sui social, alcuni momenti di felicità trascorsi con il padre.

Aurora Ramazzotti, che ha molto seguito sui social, ha condiviso su Instagram una bellissima e divertente immagine che la vede in compagnia del padre. A scattare proprio Eros, che si è intrufolato nella foto in cui doveva comparire solo figlia.

Regola numero uno – ha aggiunto Aurora Ramazzotti nella didascalia – mai chiedere a papà di farti una foto… Userà se stesso per fare photobombing.

Nel frattempo Roberta Morise, che nei mesi passati sembrava aver avuto una love story proprio con il cantante, sembra aver voltato pagina. Dopo la dura smentita del presunto flirt da parte di Eros Ramazzotti, la conduttrice de I Fatti Vostri aveva mostrato un leggero risentimento e aveva ammesso che avrebbe preferito il silenzio. Ora, però, è totalmente concentrata sui suoi progetti futuri.

La Morise, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe un sogno nel cassetto: partecipare a Tale e Quale Show, programma televisivo condotto dal suo ex fidanzato Carlo Conti. Sarebbe, infatti, un’ottima occasione per mostrare al grande pubblico il suo talento. La storia passata con il conduttore, d’altronde, non sarebbe un ostacolo. I due, infatti, sono rimasti in ottimi rapporti.

Roberta Morise, già riconfermata per la prossima edizione de I Fatti Vostri, riuscirà ad entrare nel cast di Tale e Quale Show?